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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Почему многие предпочитают отдых в Одессе

Татьяна Ковалева
24 июня 2021 Просмотров: 30  

Лето в самом разгаре. Это означает, что пора отпусков уже началась. Некоторые уже успели отдохнуть, а кто-то только планирует. С 2020 года в связи со всемирной пандемией COVID-19 заграничные поездки стали проблемой. Во многие страны ограничен въезд, а для поездки туда, где разрешен, требуются дорогостоящие тесты ПЦР COVID-19 и карантинные меры.

Если едешь за границу максимум на 10 дней, то это очень неудобно и накладно. Конечно, есть люди, для которых ограничения не преграда, но большинство предпочитает воздержаться от далеких поездок, так как ситуация непредсказуемая.

Для тех, кто рассматривает вариант отдыха в Украине, одним из лучших решений будет посещение колоритной Одессы. Здесь сочетается все, что необходимо для отличного отдыха. Это теплое море, доброжелательные люди со специфическим чувством юмора, вкуснейшая свежая рыба, благоприятный мягкий климат. Также Одесса богата достопримечательностями. Так что вечером будет куда пойти. У вас есть возможность посетить уютные ресторанчики с широким выбором блюд, приготовленных на мангале. Также можно прогуляться по Дерибасовской, заказать прогулку на катере и т.д. Вообще, Одесса – особенный город со своей харизмой, историей и шармом. При этом снять номер в Одессе можно на довольно выгодных условиях. Здесь довольно много предложений хорошего жилья.

За последние годы уровень гостиниц и туристических баз очень вырос, обслуживание стало приравниваться к международным курортам. Условия в зависимости от уровня учреждения соответствуют стандартам. Это связано с тем, что на местные курорты небольшой спрос из-за соотношения цены и качества (цена европейская, а сервис и условия средние), но это было раньше. На данный момент владельцы бизнеса готовы на многое, чтобы удержать туристов.

Преимущества отдыха в Одессе:

  • Курорт находится достаточно близко по отношению к разным регионам Украины. Так что дорога не займет много времени.
  • Теплое море, чистые пляжи. Курорт идеально подходит для семей с детьми.
  • Развлечения. Одесса славится как историческими достопримечательностями, так и современными. Есть большой аквапарк, который понравится взрослым и детям, луна-парк, многое другое, что подойдет каждому из нас.
  • Доступные цены на номера в отелях при высоком сервисе и всех необходимых условиях.
  • Отличный отдых, не выезжая за пределы родной страны.

Резюмируя выше написанное, можно сказать, что Одесса – это идеальный вариант для проведения летнего отпуска.

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