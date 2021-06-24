После запуска рынка земли ожидаются сильные ценовые колебания. Эксперт назвал стоимость гектара

Агропромышленная группа Agricom Group прогнозирует, что на старте запуска рынка земли, который намечен на лето, максимальная стоимость 1 га земельного участка составит от 2,5-3 тыс. долларов, но ожидаются сильные ценовые колебания в ближайшие 2 года (до июля 2023 года).

Об этом говорится в сообщении группы, передают Українськi Новини.

"Относительно пиковых цен, то, учитывая регион и качество земли, возможны предложения от 2,5-3 тыс. долларов (за 1 га)", - сказано в нем со ссылкой на исполнительного директора и совладельца Agricom Group Петра Мельника.

По его словам, цена за 1 га земли стартует от 1-1,2 тыс. долларов, и таким будет средний диапазон цен в 60-70% случаев.

При этом Мельник подчеркнул, что в ближайшие 2 года будет сильное ценовое колебание на рынке, поскольку отсутствие регламентов и рабочих механизмов будет работать на снижение цены.

Согласно информации компании, на сегодня в рамках группы 3-5% опрошенных владельцев земли хотят продать свои паи, а остальные пока не определились относительно того, продавать землю или дальше сдавать в аренду.

Мельник добавил, что Agricom Group не будет покупать землю по цене выше 1-1,2 тыс. долларов за 1 га, поскольку у бизнеса должна быть рентабельность.

В то же время он заявил, что Agricom Group приняла решение о покупке земель в тех кластерах, где представлена ​​компания (Житомирская, Луганская и Черниговская области), так как группа нацелена на долгосрочное развитие в Украине.

Как сообщалось ранее, после нескольких месяцев обсуждений и протестов Верховная Рада приняла закон об обороте сельскохозяйственных земель в Украине.

При этом открытие рынка земли приведет к росту цены на землю вдвое в течение первых 3-5 лет, заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.