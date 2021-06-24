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Бездумная исполнительность

Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться
24 июня 2021 Просмотров: 87 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В I квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составило 15,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,4 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,8 млн человек.

Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 48,6%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,0%.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 10,4%, а в возрасте 15-70 лет - 10,5%.

Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться

Напомним, в апреле Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2021 год ухудшен до 9,1% по сравнению с 8,8%, которые НБУ ожидал в январе.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться»

В I квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составило 15,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,4 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,8 млн человек.

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