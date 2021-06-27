Блинкен: США готовы поддержать Минский процесс по Украине, если этого захотят другие его участники

КИЕВ. 25 июня. УНН. Вашингтон готов оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине, если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, которое опубликовал в пятницу немецкий журнал Spiegel, пишет УНН.

Он сказал, что Вашингтон в 2015 и 2016 годах согласился с тем, что “нормандский формат” в составе России, Германии, Франции и Украины — основная платформа для решения кризиса. “Однако результаты минских переговоров, к сожалению, не были выполнены по большей части российской стороной, хотя именно это и был лучший путь для шага вперед”, — утверждал Блинкен.

“Президент (США Джо) Байден обсудил это с президентом (России Владимиром) Путиным, с канцлером (Германии Ангелой) Меркель и (французским президентом Эмманюэлем) Макроном. Мы при этом представляли следующую точку зрения: если Россия всерьез заинтересована наполнить жизнью „Минск“ и если мы можем в этом помочь, то мы будем на 100% готовы к этому”, — сказал дипломат. Однако “все зависит от того, хочет ли этого Россия” добавил он. Подробностей на этот счет Блинкен не привел.