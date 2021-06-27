|27 июня 2021
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КИЕВ. 25 июня. УНН. Вашингтон готов оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине, если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, которое опубликовал в пятницу немецкий журнал Spiegel, пишет УНН.
Он сказал, что Вашингтон в 2015 и 2016 годах согласился с тем, что “нормандский формат” в составе России, Германии, Франции и Украины — основная платформа для решения кризиса. “Однако результаты минских переговоров, к сожалению, не были выполнены по большей части российской стороной, хотя именно это и был лучший путь для шага вперед”, — утверждал Блинкен.
“Президент (США Джо) Байден обсудил это с президентом (России Владимиром) Путиным, с канцлером (Германии Ангелой) Меркель и (французским президентом Эмманюэлем) Макроном. Мы при этом представляли следующую точку зрения: если Россия всерьез заинтересована наполнить жизнью „Минск“ и если мы можем в этом помочь, то мы будем на 100% готовы к этому”, — сказал дипломат. Однако “все зависит от того, хочет ли этого Россия” добавил он. Подробностей на этот счет Блинкен не привел.
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• Блинкен: США готовы поддержать Минский процесс по Украине, если этого захотят другие его участники
• Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
• Украина намерена договориться еще о пяти "безвизах" с ЕС, - Шмыгаль
• Выбираем современный ноутбук
26 июня 2021
• Бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда
• Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕС
24 июня 2021
• Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться
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• В ООН назвали засуху "следующей пандемией"
• Ярмоленко стал самым результативным игроком сборной Украины. Но Шевченко - самый забивной
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Комментарии к статье «Блинкен: США готовы поддержать Минский процесс по Украине, если этого захотят другие его участники»
КИЕВ. 25 июня. УНН. Вашингтон готов оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине, если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, которое опубликовал в пятницу немецкий журнал Spiegel, пишет УНН.