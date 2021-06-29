Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield

|29 июня 2021
|Просмотров: 100
|
У индийцев, получивших прививки вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз. Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла.
По словам Пунавалла, он пытается решить эту проблему на самом высоком уровне, поскольку жители Индии не могут попасть в Евросоюз, потому что были вакцинированы Covishield.
"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить этот вопрос в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами", - написал Пунавалла в Twitter.
Программа паспортов вакцинации Европейского союза позволяет людям свободно перемещаться внутри блока с 1 июля, они вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства.
Хотя вакцина AstraZeneca и относится к тем вакцинам, которые признаны в Евросоюзе, это не распространяется на индийскую версию Covishield, которую изготовили в Институте сыворотки Индии. Там признают вакцину AstraZeneca, известную как Vaxzevria. Кроме Vaxzevria безопасными в Европе считают вакцины Moderna, Pfizer от BioNTech и Johnson & Johnson.
Министерство иностранных дел Индии подняло вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
В EMA сообщили изданию, что единственной вакциной от COVID-19 от AstraZeneca, в отношении которой была подана и оценена заявка на получение разрешения на продажу, которая привела к ее разрешению, была вакцина Vaxzevria.
Covishield в настоящее время не имеет разрешения на продажу в ЕС, хотя может использовать производственную технологию, аналогичную Vaxzevria.
"Если мы получим заявку на получение разрешения на продажу Covishield или будут одобрены какие-либо изменения в утвержденных производственных площадках для Vaxzevria, мы сообщим об этом", - заявили в EMA.
На веб-сайте Европейской комиссии указано, что вакцины, получившие разрешение на продажу в масштабах ЕС, должны приниматься для получения сертификата, в то время как государства-члены могут также принимать вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.
ВОЗ внесла Covishield и вакцины Sinopharm и Sinovac в список для использования в чрезвычайных ситуациях.
Напомним, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, известной как Covishield еще в апреле. Это произошло из-за сильной вспышки коронавируса в этой стране. Поэтому правительство Индии заявило, что не будет отправлять индийскую вакцину в другие страны, пока не вакцинируют все свое население.
29 июня 2021
• Стоимость Facebook превысила один триллион долларов
• Спорт как важная составляющая жизни Беларуси
• "Налог на Google" в Украине: Зеленский подписал закон
• Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield
27 июня 2021
• Украина - Швеция: определилась судейская бригада поединка плей-офф Евро-2020
• Блинкен: США готовы поддержать Минский процесс по Украине, если этого захотят другие его участники
• Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
• Украина намерена договориться еще о пяти "безвизах" с ЕС, - Шмыгаль
• Выбираем современный ноутбук
26 июня 2021
• Бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда
• Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕС
24 июня 2021
• Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться
• УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках
• Названы пороговые баллы ВНО-2021: кто преодолел порог
• После запуска рынка земли ожидаются сильные ценовые колебания. Эксперт назвал стоимость гектара
• В Украине появился новый праздник
• Почему многие предпочитают отдых в Одессе
• Киркорова внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины
• Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
23 июня 2021
• Капитализация Microsoft впервые достигла 2 триллионов долларов: раньше в США такое удавалось только Apple
• Украинцам посоветовали воздержаться от поездок в страны, где есть вспышка Delta-штамма коронавируса
• BOSS — олицетворение успешного человека
• Где отдыхают украинцы летом вместо "дорогой" Турции
• Маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию, - ВОЗ
22 июня 2021
• США объявили страны для получения 55 млн доз вакцины от COVID-19: в списке опять есть Украина
• Олимпиада-2020: организаторы собираются разрешить продажу алкоголя зрителям
• Достоинства электрических грилей Russell Hobs
• В Украине началась вакцинация коллективов: как получить прививку
• Выбираем смартфон: основные характеристики
• Украина заняла третье место в группе C. Что нам нужно для выхода в 1/8 финала Евро-2020
• Можно ли получить вторую дозу вакцины раньше срока: ответ Минздрава
— 27 июня 2021 —
КИЕВ. 25 июня. УНН. Вашингтон готов оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине, если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, которое опубликовал в пятницу немецкий журнал Spiegel, пишет УНН.
— 27 июня 2021 —
Министерство культуры и информационной политики Украины исключает российского певца, Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующее решение было принято после запроса от Службы безопасности Украины.
— 27 июня 2021 —
Украина в ближайшие годы намерена договориться о еще пяти так называемых "безвизах" с Европейским союзом. Речь идет об интеграционных процессах в различных сферах.
— 27 июня 2021 —
В настоящее время разнообразие ноутбуков настолько велико, что приходится хорошо ознакомиться с разными вариантами, прежде чем сделать свой выбор. На что обратить внимание в первую очередь, чтобы приобрести необходимую модель?
Приветствую, гость! Вход
29 июня 2021
• Стоимость Facebook превысила один триллион долларов
• Спорт как важная составляющая жизни Беларуси
• "Налог на Google" в Украине: Зеленский подписал закон
• Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield
27 июня 2021
• Украина - Швеция: определилась судейская бригада поединка плей-офф Евро-2020
• Блинкен: США готовы поддержать Минский процесс по Украине, если этого захотят другие его участники
• Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
• Украина намерена договориться еще о пяти "безвизах" с ЕС, - Шмыгаль
• Выбираем современный ноутбук
26 июня 2021
• Бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда
• Украина вышла на финальный этап запуска COVID-сертификатов для поездок в ЕС
24 июня 2021
• Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться
• УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках
• Названы пороговые баллы ВНО-2021: кто преодолел порог
• После запуска рынка земли ожидаются сильные ценовые колебания. Эксперт назвал стоимость гектара
• В Украине появился новый праздник
• Почему многие предпочитают отдых в Одессе
• Киркорова внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины
• Украина впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
23 июня 2021
• Капитализация Microsoft впервые достигла 2 триллионов долларов: раньше в США такое удавалось только Apple
• Украинцам посоветовали воздержаться от поездок в страны, где есть вспышка Delta-штамма коронавируса
• BOSS — олицетворение успешного человека
• Где отдыхают украинцы летом вместо "дорогой" Турции
• Маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию, - ВОЗ
22 июня 2021
• США объявили страны для получения 55 млн доз вакцины от COVID-19: в списке опять есть Украина
• Олимпиада-2020: организаторы собираются разрешить продажу алкоголя зрителям
• Достоинства электрических грилей Russell Hobs
• В Украине началась вакцинация коллективов: как получить прививку
• Выбираем смартфон: основные характеристики
• Украина заняла третье место в группе C. Что нам нужно для выхода в 1/8 финала Евро-2020
• Можно ли получить вторую дозу вакцины раньше срока: ответ Минздрава
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield»
У индийцев, получивших прививки вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз. Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла.