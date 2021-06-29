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Бездумная исполнительность

Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield
29 июня 2021 Просмотров: 100 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

У индийцев, получивших прививки вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз. Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла.

По словам Пунавалла, он пытается решить эту проблему на самом высоком уровне, поскольку жители Индии не могут попасть в Евросоюз, потому что были вакцинированы Covishield.

"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить этот вопрос в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами", - написал Пунавалла в Twitter.

Программа паспортов вакцинации Европейского союза позволяет людям свободно перемещаться внутри блока с 1 июля, они вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства.

Хотя вакцина AstraZeneca и относится к тем вакцинам, которые признаны в Евросоюзе, это не распространяется на индийскую версию Covishield, которую изготовили в Институте сыворотки Индии. Там признают вакцину AstraZeneca, известную как Vaxzevria. Кроме Vaxzevria безопасными в Европе считают вакцины Moderna, Pfizer от BioNTech и Johnson & Johnson.

Министерство иностранных дел Индии подняло вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

В EMA сообщили изданию, что единственной вакциной от COVID-19 от AstraZeneca, в отношении которой была подана и оценена заявка на получение разрешения на продажу, которая привела к ее разрешению, была вакцина Vaxzevria.

Covishield в настоящее время не имеет разрешения на продажу в ЕС, хотя может использовать производственную технологию, аналогичную Vaxzevria.

"Если мы получим заявку на получение разрешения на продажу Covishield или будут одобрены какие-либо изменения в утвержденных производственных площадках для Vaxzevria, мы сообщим об этом", - заявили в EMA.

На веб-сайте Европейской комиссии указано, что вакцины, получившие разрешение на продажу в масштабах ЕС, должны приниматься для получения сертификата, в то время как государства-члены могут также принимать вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.

ВОЗ внесла Covishield и вакцины Sinopharm и Sinovac в список для использования в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, известной как Covishield еще в апреле. Это произошло из-за сильной вспышки коронавируса в этой стране. Поэтому правительство Индии заявило, что не будет отправлять индийскую вакцину в другие страны, пока не вакцинируют все свое население.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Вакцинированных индийской вакциной AstraZeneca не пускают в Европу: ЕС не признает Covishield»

У индийцев, получивших прививки вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз. Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла.

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