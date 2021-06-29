9 частных вузов смогут зачислять абитуриентов на бюджет

9 частных высших учебных заведений смогут зачислять абитуриентов на бюджетную форму обучения. Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Сегодня уже есть 9 частных вузов, которые зарегистрировались как возможные получатели мест государственного заказа. Это реализовано согласно одному из пунктов программы Президента о равенстве всех форм собственности в образовании", - сказал министр.

Следовательно, с 2021 года частные вузы смогут на конкурсной основе вместе с государственными соревноваться за право обучать лучших студентов за средства государственного бюджета.

Шкарлет подчеркнул, что Министерство образования и науки надеется, что данный опыт будет положительный.