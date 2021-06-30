Интернет-магазин брендовой одежды в Украине The Icon: лучшее решение для обновления гардероба

|30 июня 2021
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Популярные бренды каждый сезон выпускают новые коллекции, чтобы модницы разных возрастов смогли пополнить свой гардероб стильными нарядами, благодаря которым они будут чувствовать себя уверенно и притягивать восхищенные взгляды противоположного пола.
Для женщин очень важно выглядеть эффектно. И это желание не зависит от возраста. Если вас интересуют новинки этого сезона, тогда посетите интернет магазин брендовой одежды The Icon. Здесь можно подобрать все, начиная от платьев и заканчивая солнцезащитными аксессуарами и украшениями. Самым важным элементов любого женского гардероба являются платья. Огромное количество моделей позволяет подбирать их под любой жизненный случай.
Лето – прекрасное время года, когда можно снять с себя тёплую одежду, куртки, пуховики, сапоги и наконец-то надеть лёгкие платья и открытую обувь. Но каждой женщине хочется быть невообразимой в летнем наряде. Ежегодно на полки магазинов поступает огромное количество женских летних платьев. Они могут быть с открытыми плечами, с вырезами, под горло, короткими, длинными, в общем, любыми.
Платье – это не просто предмет одежды, а ещё и признак женственности и элегантности. Очень важно выбрать именно то, которое будет подчёркивать все достоинства женщины и скрывать недостатки. И в этом году, как и в предыдущих, в моде очень много различных моделей.
Платье на бретельках
Такая модель очень востребована в этом летнем сезоне. Она не сковывает движение рук и всего тела и смотрится очень стильно и элегантно. Такое платье можно носить как и на прогулку, так и на пляж. Оно будет очень хорошо смотреться с открытой обувью, с босоножки или туфли на небольшом каблуке.
Спортивная модель
Такой фасон очень удобен и не сковывает движение. Основная задумка данного платья – это комфорт при ношении. Данная модель была разработана для быстрых прогулок и активного отдыха на природе или в городе. Такое платье можно носить с леггинсами или велосипедками.
Платье с принтом
В этом и последующих годах в моду входят платья с необычным принтом. Это может быть как самый банальный, так и личное, дизайнерское решение. Большие цветы, необычные рисунки животных, флористика – это все сейчас очень модно.
Модель с открытыми плечами
Такое платье красиво подчёркивает ключицы и плечи, притягивая взгляд окружающих. Этот такой фасон визуально удлиняет шею. В общем, весь акцент переходит на верхнюю часть тела. Также неплохо будет смотреться с длинной или пышной юбкой.
В данном случае нет никаких ограничений. Модельеры предлагают яркие оттенки, которые невольно притягивают взгляды. Но неизменным трендом этого сезона остается белый цвет. Он подходит абсолютно под любой повод или образ, красиво подчёркивает фигуру, делает образ лёгким и воздушным, подойдёт для любой погоды. Особенно эффектно смотрится на загорелом теле. Недаром, в каждой коллекции модных дизайнеров можно встретить брендовые платья в этом цвете.
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• Интернет-магазин брендовой одежды в Украине The Icon: лучшее решение для обновления гардероба
• Количество долларовых миллионеров в мире впервые превысило 20 миллионов
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29 июня 2021
• 9 частных вузов смогут зачислять абитуриентов на бюджет
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• Стоимость Facebook превысила один триллион долларов
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