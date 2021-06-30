Международный туризм восстановится не раньше 2023 года - доклад ООН

|30 июня 2021
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Из-за катастрофического влияния пандемии коронавируса на международный туризм мировая экономика в 2020 и 2021 годах может потерять более 4 триллионов долларов, и полного восстановления сектора не ожидается до 2023 года. Об этом свидетельствует опубликованный в среду отчет Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Как сообщают авторы доклада, представленного совместно со Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО), в 2020 году международный туризм и тесно связанные с ним отрасли уже понесли убытки в размере 2,4 триллиона долларов. Сопоставимые с этим значением потери могут быть зафиксированы и в этом году.
Так, в период с января по декабрь 2020 года число иностранных туристов в мире сократилось примерно на один миллиард человек, или на 73%. В первом квартале 2021 года полученные данные указывают на снижение этого показателя на 88%.
Развивающиеся страны несут из-за пандемии наибольшие потери: в 2020 году они испытали самое резкое в мире сокращение числа туристов – на 60-80%. Наиболее пострадавшими регионами оказались Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, Океания, Северная Африка и Южная Азия.
Согласно докладу, сокращение туризма влечет за собой рост безработицы в среднем на 5,5%. В странах с сильной привязкой экономики к туристическому бизнесу этот показатель может составлять до 15%.
По прогнозам, во второй половине нынешнего года произойдет некоторое оживление международного туризма, но отчет ЮНКТАД по-прежнему указывает на вероятный убыток отрасли в размере от 1,7 до 2,4 триллиона долларов по сравнению с уровнем 2019 года.
Ожидается, что туристический сектор экономики будет восстанавливаться быстрее всего в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США. Тем не менее, даже в развитых государствах полного возрождения иностранного туризма, по мнению экспертов, не следует ожидать ранее 2023 года.
По мнению авторов отчета, восстановление туристического сектора во многом будет зависеть от степени доступности вакцин против COVID-19. В докладе указывается на то, что вакцинация от COVID-19 проходит крайне неравномерно: в одних регионах привито менее одного процента населения, в других – более 60%. В результате такого положения вещей убытки от туризма сокращаются в большинстве развитых государств и в то же самое время увеличиваются в развивающихся странах.
Доля туризма в мировом ВВП сократилась на 49,1% в 2020 году.
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Из-за катастрофического влияния пандемии коронавируса на международный туризм мировая экономика в 2020 и 2021 годах может потерять более 4 триллионов долларов, и полного восстановления сектора не ожидается до 2023 года. Об этом свидетельствует опубликованный в среду отчет Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).