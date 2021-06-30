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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Международный туризм восстановится не раньше 2023 года - доклад ООН
30 июня 2021 Просмотров: 83 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Из-за катастрофического влияния пандемии коронавируса на международный туризм мировая экономика в 2020 и 2021 годах может потерять более 4 триллионов долларов, и полного восстановления сектора не ожидается до 2023 года. Об этом свидетельствует опубликованный в среду отчет Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Как сообщают авторы доклада, представленного совместно со Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО), в 2020 году международный туризм и тесно связанные с ним отрасли уже понесли убытки в размере 2,4 триллиона долларов. Сопоставимые с этим значением потери могут быть зафиксированы и в этом году.

Так, в период с января по декабрь 2020 года число иностранных туристов в мире сократилось примерно на один миллиард человек, или на 73%. В первом квартале 2021 года полученные данные указывают на снижение этого показателя на 88%.

Развивающиеся страны несут из-за пандемии наибольшие потери: в 2020 году они испытали самое резкое в мире сокращение числа туристов – на 60-80%. Наиболее пострадавшими регионами оказались Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, Океания, Северная Африка и Южная Азия.

Согласно докладу, сокращение туризма влечет за собой рост безработицы в среднем на 5,5%. В странах с сильной привязкой экономики к туристическому бизнесу этот показатель может составлять до 15%.

Прогноз по восстановлению

По прогнозам, во второй половине нынешнего года произойдет некоторое оживление международного туризма, но отчет ЮНКТАД по-прежнему указывает на вероятный убыток отрасли в размере от 1,7 до 2,4 триллиона долларов по сравнению с уровнем 2019 года.

Ожидается, что туристический сектор экономики будет восстанавливаться быстрее всего в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США. Тем не менее, даже в развитых государствах полного возрождения иностранного туризма, по мнению экспертов, не следует ожидать ранее 2023 года.

Вакцинация и туризм

По мнению авторов отчета, восстановление туристического сектора во многом будет зависеть от степени доступности вакцин против COVID-19. В докладе указывается на то, что вакцинация от COVID-19 проходит крайне неравномерно: в одних регионах привито менее одного процента населения, в других – более 60%. В результате такого положения вещей убытки от туризма сокращаются в большинстве развитых государств и в то же самое время увеличиваются в развивающихся странах.

К слову

Доля туризма в мировом ВВП сократилась на 49,1% в 2020 году.
По материалам: УНН

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Из-за катастрофического влияния пандемии коронавируса на международный туризм мировая экономика в 2020 и 2021 годах может потерять более 4 триллионов долларов, и полного восстановления сектора не ожидается до 2023 года. Об этом свидетельствует опубликованный в среду отчет Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

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