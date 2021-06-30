|30 июня 2021
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Сертификаты внешнего независимого оценивания 2018, 2019, 2020, 2021 годов во время вступительной кампании 2021 года остаются действительными. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
"В этом году действительными являются сертификаты 2018, 2019, 2020, 2021 годов. Поступающие могут подавать сертификаты ВНО, комбинируя их по собственному выбору.
От поступающих в магистратуру принимаются результаты единого вступительного экзамена 2020 и 2021 годов, результаты единого вступительного испытания - только 2021 года", - говорится в сообщении.
С 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов поступающего в системе ЕГЭБО. Электронные заявления можно будет подавать с 14 июля.
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• Стоимость Facebook превысила один триллион долларов
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24 июня 2021
• Уровень безработицы превысил 10%: сколько украинцев не могут трудоустроиться
• УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках
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Комментарии к статье «В Минобразования рассказали, какие сертификаты действительны во время вступительной кампании 2021 года»
Сертификаты внешнего независимого оценивания 2018, 2019, 2020, 2021 годов во время вступительной кампании 2021 года остаются действительными. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.