Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава

В Министерстве здравоохранения Украины разработали инструкцию по получению второй дозы вакцины против коронавируса. Там отметили, что государство гарантирует получение второй дозы.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины Facebook.

"Государство гарантирует, что все, кто получил первую дозу вакцины против COVID-19, получат вторую", - говорится в сообщении.

Министерство разработало инфографику-инструкцию, как это сделать и как действовать в случае возникновения проблем - если вас не записали или не звонят.