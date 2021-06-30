|30 июня 2021
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В Министерстве здравоохранения Украины разработали инструкцию по получению второй дозы вакцины против коронавируса. Там отметили, что государство гарантирует получение второй дозы.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины Facebook.
"Государство гарантирует, что все, кто получил первую дозу вакцины против COVID-19, получат вторую", - говорится в сообщении.
Министерство разработало инфографику-инструкцию, как это сделать и как действовать в случае возникновения проблем - если вас не записали или не звонят.
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Комментарии к статье «Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава»
В Министерстве здравоохранения Украины разработали инструкцию по получению второй дозы вакцины против коронавируса. Там отметили, что государство гарантирует получение второй дозы.