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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику
1 июля 2021 Просмотров: 87 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Гарантию и чек на приобретенную технику можно будет получить в электронном виде. Парламент принял соответствующий законопроект №4185 голосами 335 народных депутатов.

Что предусматривает законопроект:

  • предусматривает возможность предоставлять эксплуатационные документы к технически сложным бытовым товарам, гарантийные талоны в электронном варианте, а не бумажном;
  • сохраняется возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде;
  • предусматривает, что в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте.


Соавтор законопроекта, народный депутат Егор Чернев во время его представления отметил, что целью проекта является диджитализация бизнес-процессов и улучшение сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров. Именно для этого и было предложено установить на законодательном уровне предоставление эксплуатационных документов в электронном виде при гарантийном обслуживании товаров.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику»

Гарантию и чек на приобретенную технику можно будет получить в электронном виде. Парламент принял соответствующий законопроект №4185 голосами 335 народных депутатов.

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