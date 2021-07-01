Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику

Гарантию и чек на приобретенную технику можно будет получить в электронном виде. Парламент принял соответствующий законопроект №4185 голосами 335 народных депутатов.

Что предусматривает законопроект:

предусматривает возможность предоставлять эксплуатационные документы к технически сложным бытовым товарам, гарантийные талоны в электронном варианте, а не бумажном;

сохраняется возможность получения таких документов по требованию потребителя в бумажном виде;

предусматривает, что в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте.



Соавтор законопроекта, народный депутат Егор Чернев во время его представления отметил, что целью проекта является диджитализация бизнес-процессов и улучшение сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров. Именно для этого и было предложено установить на законодательном уровне предоставление эксплуатационных документов в электронном виде при гарантийном обслуживании товаров.