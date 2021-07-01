|1 июля 2021
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Гарантию и чек на приобретенную технику можно будет получить в электронном виде. Парламент принял соответствующий законопроект №4185 голосами 335 народных депутатов.
Что предусматривает законопроект:
Соавтор законопроекта, народный депутат Егор Чернев во время его представления отметил, что целью проекта является диджитализация бизнес-процессов и улучшение сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров. Именно для этого и было предложено установить на законодательном уровне предоставление эксплуатационных документов в электронном виде при гарантийном обслуживании товаров.
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• Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику
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• Украина намерена договориться еще о пяти "безвизах" с ЕС, - Шмыгаль
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• Бывшего полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Джорджа Флойда
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Комментарии к статье «Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику»
Гарантию и чек на приобретенную технику можно будет получить в электронном виде. Парламент принял соответствующий законопроект №4185 голосами 335 народных депутатов.