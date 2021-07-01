С сегодняшнего дня в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID-19

Еще в мае комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис назвала это мероприятие “важным шагом для того, чтобы восстановить свободу передвижения по ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно”.

Свидетельства о вакцинации от коронавируса будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажном варианте.

Учитываться будут, в частности, прививки от коронавируса, сделанные препаратами, которые не были одобрены в Евросоюзе.

Европарламент ранее хотел ограничиться только вакцинами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

20 мая, Совет ЕС одобрил разрешить въезд в Евросоюз вакцинированным туристам.

17 марта Еврокомиссия представила проект “коронавирусного” цифрового зеленого сертификата, который должен быть внедрен до середины июня. Документы получат не только те, кто привит от коронавируса, но и те, кто переболели. Действовать такие сертификаты, как ожидается, будут только до официального завершения пандемии. В Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено. При этом Европарламент требует, чтобы ЕС ввел COVID-сертификаты максимум на один год.