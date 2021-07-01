Современная канализация на основании технологии биологической очистки сточных вод

|1 июля 2021
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В двадцать первом столетии на смену обычным выгребным ямам пришли инновационные виды автономной канализации с биологической очисткой стоков. Наиболее эффективными в данном случае признаны решения на основании системы VFL.
Последняя позволяет отфильтровать сточную воду до 98%, избавляет от необходимости постоянного использования услуг ассенизаторской машины, экономит деньги на обслуживании канализации.
Решение базируется на использовании всего одной приемной емкости, содержащей несколько отсеков с разными уровнями и принципами очистки. Септик занимает минимум свободного пространства на участке, не требует дополнительной герметизации, обогрева в холодное время года. Единственное требование к его монтажу – комплектация компрессорной установкой для нагнетания воздуха. Подача последнего необходима для создания оптимальных условий для жизнедеятельности бактерий. К преимуществам биологической канализации относятся:
Подключается автономная канализация от Сила Воды в сжатые сроки. Для этого необходимо правильно рассчитать объем очистного сооружения. Он зависит от интенсивности использования системы и количества постоянных пользователей. Выполненный из прочных и надежных материалов септик устанавливается в предварительно подготовленную яму соответствующей глубины и диаметра, подсоединяется к сточному трубопроводу. Его выход может вести к накопительной емкости, в грунт или в водоем. Здесь все зависит от целевого применения очищенных стоков. Их сбор актуален, если на участке предусмотрено много зеленых насаждений, нуждающихся в регулярном поливе.
Благодаря присутствию нескольких разных отсеков процесс очистки будет выполняться поэтапно. Сначала приемная корзина задержит крупный мусор. Аэратор обеспечит дробление органических отходов. В отсеке с бактериями начнется биологическая деградация. В сепараторе очищенная вода отделится от активного ила, затем отправится в землю или накопительный бак.
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