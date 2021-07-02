В МИД назвали причины, по которым ЕС не открывает границы с Украиной

Комитет постоянных представителей ЕС не внес Украину в перечень стран, из которых в настоящее время разрешен свободный въезд на территорию Европейского Союза из-за того, что в период проведения комитетом оценки эпидемиологической ситуации в Украине не соответствует необходимым критериям. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Рекомендация формируется, в частности, на основе четырех факторов: коэффициента сообщений о новых случаях COVID-19 на 100 000 населения за предыдущие 14 дней, количества тестов за 7 дней, уровня положительных тестов и природы вируса, в частности наличии более опасных штаммов", - отметил он.

Как отметили в МИД, государства-члены ЕС пересматривают перечень третьих стран для свободного въезда на территорию Евросоюза раз в две недели. За тот период, когда Европейская Комиссия осуществляла оценку, показатели в Украине еще превышали норму. При этом, отмечает чиновник, оценка показателей осуществлялась не по последних днях, а за предыдущие несколько недель, когда они были выше.

Николенко отметил, что по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его последующего просмотра из-за того, что государство все больше приближается к установленной Еврокомиссией норме.

При этом он подчеркнул, что рекомендация Европейской Комиссии по открытию границ ЕС для определенного перечня стран не является юридически обязательной.

"Государства-члены Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия. Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцам, в частности признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов", - резюмировал чиновник.