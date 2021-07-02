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Фотофакт

Бездумная исполнительность

С сегодняшнего дня в Украине действует карантин для противодействия штамму "Дельта": что нужно знать
2 июля 2021 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С сегодняшнего дня, со 2 июля, вступает в силу решение Кабинета министров Украины относительно изменений в карантинных норм для противодействия распространению штамма коронавируса “Дельта”. Об этом сообщил заместитель министра — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

“Прежде всего, мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу”, — сказал Кузин.

Для пересечения государственной границы иностранцам (кроме тех, кто имеет вид на жительство в Украине) и лицам без гражданства старше 12 лет, которые прибыли из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 нужно пройти непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля) экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. При наличии отрицательного результата им позволят попасть в Украину.

В случае отсутствия такого результата или отказа от тестирования пограничник отказывает такому лицу в пересечении государственной границы в порядке, определенном статьей 14 Закона Украины “О пограничном контроле”.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет) и прибыли в Украину из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории этого менее семи дней в течение последних 14 дней также осуществляют экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля). В случае положительного результата они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Работники Национальной полиции обеспечивают сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля к санитарной зоне для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации.

Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

Новые нормы начали свое действие со 2 июля 2021 года.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «С сегодняшнего дня в Украине действует карантин для противодействия штамму "Дельта": что нужно знать»

С сегодняшнего дня, со 2 июля, вступает в силу решение Кабинета министров Украины относительно изменений в карантинных норм для противодействия распространению штамма коронавируса “Дельта”. Об этом сообщил заместитель министра — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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