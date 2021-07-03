|3 июля 2021
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Верховная рада одобрила проект постановления №5081, который предусматривает переименование поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. Решение принято на заседании парламента в четверг, 1 июля.
Как отмечается в пояснительной записке, Донецкая областная военно-гражданская администрация обратилась к Верховной Раде с представлением о переименовании пгт Новгородское в пгт Нью-Йорк.
По информации Украинского института национальной памяти переименование президиумом Верховного Совета Украины 19 октября 1951 года пгт. Нью-Йорк на пгт. Новгородское "было продиктовано политико-идеологическими соображениями коммунистической партии".
В посольстве США поздравили жителей Нью-Йорка с возвращением исторического названия своего поселка. «Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого имени», — говорится в сообщении.
Поселок Нью-Йорк основали в 1892 году немцы-меннониты. Проект о возвращении поселку исторического названия лежал в Верховной Раде с 2016 года, однако до его рассмотрения дошли только сейчас.
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Комментарии к статье «Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк»
Верховная рада одобрила проект постановления №5081, который предусматривает переименование поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. Решение принято на заседании парламента в четверг, 1 июля.