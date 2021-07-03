Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19

Правительство утвердило инициативу Банка Израиля о выпуске памятной монеты номиналом 5 шекелей, посвященной медицинскому персоналу и его вклада в борьбу с эпидемией коронавируса.

Монета, предназначенная для оборота, будет выпущена тиражом в несколько миллионов, и будет распространяться через коммерческие банки и почтовую компанию до конца 2021 года. Лицевая сторона монеты сохранит стандартный дизайн монет этого номинала.

На обратной стороне будет изображение медицинского работника в маске и со стетоскопом, надпись "С благодарностью" на иврите, английском и арабском языках.

Дизайн монеты был выбран на конкурсе, в котором приняли участие 15 графических дизайнеров, а также врач, который осматривает пациента.

Такие памятные монеты уже выпускались в других странах, включая Египет, Италию и Францию.Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что "израильские медицинские бригады стоят на переднем крае в борьбе с коронавируса и круглосуточно выполняют святое дело с момента начала кризиса ".