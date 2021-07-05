Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы"

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы". Неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) отмечает ухудшение ситуации со свободой прессы в этих странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой список, опубликованный "Репортерами без границ".

В новом списке значатся 37 глав государств и правительств. По данным организации, с момента вступления Путина в должность президента России не менее 37 репортеров были убиты за свою профессиональную деятельность. При этом ни одно преступление не было раскрыто.

Также в организации отмечают, что ситуация для независимых СМИ в России ухудшилась, поскольку после протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального и на фоне осенних выборов в Госдуму многие из них рискуют попасть в список "иностранных агентов".

Что касается Лукашенко, то "Репортеры без границ" отмечают, что он подавляет любое свободное распространение информации в Беларуси. А с начала протестов против его правления более 500 журналистов были задержаны и подвергнуты жестокому обращению. А 25 из них до сих пор находятся в тюрьмах.