В приложении Дія появились первые COVID-сертификаты

"Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля планируем запустить также ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел, – написал первый замглавы Минцифры. – Главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации. Работаем над этой проблемой, чтобы все вакцинированные смогли увидеть свои сертификаты, а также над минимизацией дальнейших ошибок врачами при внесении данных".

Вискуб отметил, что сейчас введены два вида сертификатов: международный (для путешествий после завершения процедуры признания) и внутренний (например, для посещение массовых мероприятий на территории Украины).

"На этой неделе начнем проходить самооценку готовности к признанию наших сертификатов странами – членами ЕС, после чего будет официальная оценка и процесс заключения международных соглашений", – подчеркнул первый замглавы Минцифры.

Документ генерируется приложением Дія на основе данных системы электронного здоровья после получения двух доз вакцины.