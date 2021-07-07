Цифровой COVID-сертификат: как получить документ украинцам

|7 июля 2021
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Цифровой COVID-сертификат о вакцинации поможет украинцам пересекать границы иностранных государств. Его можно получить после второй прививки против COVID-19 в приложении "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослава Кучера в эфире телеканала "Дом".
По его словам, для получения документа не нужно лично обращаться в любое ведомство, весь процесс происходит онлайн режиме.
"Некуда бежать не нужно. После того как вы сделали вторую прививку, через некоторое время в приложении "Дія" вы можете сгенерировать сертификат. Нужно зайти и оформить запрос на получение этого сертификата. И система предоставит ваш сертификат",- сказал Кучер.
Он пояснил, что сейчас система работает в тестовой версии. COVID-сертификат можно получить только на базе двух прививок.
Кроме этого, в тестовой версии пока не отражается вариант, что человек переболел коронавирусом и поэтому сейчас он не вакцинировался.
"Сертификат - это удобный способ доказать, что вы вакцинирован человек, что подтверждается государством. Это информация, которая находится в системе, там видно - кто врач, как сделал прививку, откуда вакцина прибыла, как она сохранялась и при какой температуре. Это очень серьезно ... это наша ежедневная работа и мы над этим работаем. Поэтому нашему цифровому документу доверяют",- отметил Кучер.
Он также уточнил, что COVID-сертификат является лишь дополнительным документом при пересечении границ.
"Он упростит формальности прохождения паспортного контроля, но проверять правила въезда в ту или иную страну все-таки нужно",- подчеркнул Кучер.
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• Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу
• Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне
• С сегодняшнего дня в Украине действует карантин для противодействия штамму "Дельта": что нужно знать
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Цифровой COVID-сертификат о вакцинации поможет украинцам пересекать границы иностранных государств. Его можно получить после второй прививки против COVID-19 в приложении "Дія".