Цифровой COVID-сертификат: как получить документ украинцам

Цифровой COVID-сертификат о вакцинации поможет украинцам пересекать границы иностранных государств. Его можно получить после второй прививки против COVID-19 в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослава Кучера в эфире телеканала "Дом".

По его словам, для получения документа не нужно лично обращаться в любое ведомство, весь процесс происходит онлайн режиме.

"Некуда бежать не нужно. После того как вы сделали вторую прививку, через некоторое время в приложении "Дія" вы можете сгенерировать сертификат. Нужно зайти и оформить запрос на получение этого сертификата. И система предоставит ваш сертификат",- сказал Кучер.

Он пояснил, что сейчас система работает в тестовой версии. COVID-сертификат можно получить только на базе двух прививок.

Кроме этого, в тестовой версии пока не отражается вариант, что человек переболел коронавирусом и поэтому сейчас он не вакцинировался.

"Сертификат - это удобный способ доказать, что вы вакцинирован человек, что подтверждается государством. Это информация, которая находится в системе, там видно - кто врач, как сделал прививку, откуда вакцина прибыла, как она сохранялась и при какой температуре. Это очень серьезно ... это наша ежедневная работа и мы над этим работаем. Поэтому нашему цифровому документу доверяют",- отметил Кучер.

Он также уточнил, что COVID-сертификат является лишь дополнительным документом при пересечении границ.

"Он упростит формальности прохождения паспортного контроля, но проверять правила въезда в ту или иную страну все-таки нужно",- подчеркнул Кучер.