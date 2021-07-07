Мужская одежда Barba - прекрасное качество и утонченный итальянский стиль

В 1988 году создатель имел не многое: небольшую мастерскую в ателье отца и несколько швейных машин, однако его стремление и педантизм помогли добиться успеха в относительно короткий срок, хоть и большими трудами. Раффаэле самостоятельно ездил по различным магазинам, и предлагал свои изделия на продажу. Сначала родной регион, потом страна, а потом и заграница. Одному владельцу бутика не понравилось название и он попросил его сменить или не согласился бы сотрудничать. Барба отказалася, но его товары все таки стали продаваться в данном магазине несколько позже, и сегодня являются его бестселлером. Мужская одежда Barba особенно ценится во всем мире по сей день потому, что создателю удалось не только хорошо себя зарекомендовать, но и организовать грамотное производство, на котором все работает, как надо.

Качество изделий безупречно в каждой мелочи начиная от филигранного кроя и заканчивая особыми техниками ручного и комбинированного пошива. В производстве используют натуральные материалы лучшего образца включая шелк, шерсть мериноса, вискозу, и первосортный хлопок. Дизайн хоть и не представляет совсем свободных творческих изысков, однако демонстрирует огромное разнообразие расцветок, форм и фасонов. Все таки бренд прекрасно понимает своего покупателя, а он не любит излишней броскости, однако предпочитает всегда оставаться стильным и современным. В коллекциях присутствуют как элементы классического гардероба, так и кэжуал для неформальных мероприятий и повседневности.

Благодаря качественной работе мастеров каждая вещь садится по фигуре, будто сшитая на заказ, а различные пиджаки, брюки и трикотаж обладают уникальными свойствами легкости, свободы движений и комфорта. Во многом бренд опережал своих конкурентов, демонстрируя слаженную работу машины и человека. Ему удалось сбалансировать производственный процесс, чтобы мастер и оборудование дополняли друг-друга, а не жили в бесконечно вынужденном конфликте. А еще фирма славится своей высококачественной продукцией из денима и фирменными рубашками в огромном разнообразии цветов, узоров и фасона, которые по праву считаются одними из лучших во всем мире. Приобрести оригинальные товары бренда вы можете в мультибрендовом интернет-бутике Charisma с доставкой в любой регион Украины в течение нескольких рабочих дней.