В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике

11-летний Лоран Симонс из бельгийского города Остенде получил диплом бакалавра по физике в Университете Антверпена. Об этом пишет издание The Brussels Times.

Лоран получил степень бакалавра по физике в университете Антверпена после того, как успешно окончил трехлетние курсы в течение одного года, параллельно посещая курсы по получению степени магистра.

Самый молодой выпускник Лоран Симонс превысил достижения других студентов, получив самый высокий среди всех уровень оценки знаний в 85%, пишет издание.

Сообщается, что Лоран Симонс начал курс физики в университете Антверпена в марте 2020 года. После завершения бакалавра он приступил к овладению знаниями на уровне master's – магистра, при этом уделяя внимание как знаниям с классической механики, так и квантовой физике.

"Моя цель – бессмертие. Я хочу иметь возможность заменить как можно больше частей тела механическими частями", – поделился парень.

Также он уточнил, что квантовая физика – это только начало его пути и "первая часть головоломки".