 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос
12 июля 2021 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Компания Virgin Galactic в воскресенье осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.

Корабль "Unity 22" стартовал из космического порта "Америка" в штате Нью-Мексико с помощью самолета-носителя VMS Eve. Позже он отсоединился от самолета-носителя. После этого корабль достиг высоты около 88 километров – выше границы космоса, признанной в США (80 км). Через несколько минут он начал снижаться.

От взлета до посадки корабля прошло около часа.

Брэнсон был пассажиром в хвостовой части ракетного самолета.

Как сообщает Space.com, кроме Брэнсона, пассажирами были вице-президент Virgin Galactic по связям с правительством и исследований Сириша Бандл, ведущий инженер по эксплуатации Virgin Galactic Колин Беннет, главный инструктор астронавтов Virgin Galactic Бет Мозес.
По материалам: Экономическая правда

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

12 июля 2021

УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос

7 июля 2021

В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Евро-2020: серия пенальти помогла определить первого финалиста турнира

Мужская одежда Barba - прекрасное качество и утонченный итальянский стиль

Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет

Цифровой COVID-сертификат: как получить документ украинцам

5 июля 2021

В приложении Дія появились первые COVID-сертификаты

УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020

Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС

Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы"

3 июля 2021

Заробитчане стали переводить больше денег

Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19

Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк

Nike создала площадку из старых кроссовок в Гонконге

2 июля 2021

Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

С сегодняшнего дня в Украине действует карантин для противодействия штамму "Дельта": что нужно знать

В МИД назвали причины, по которым ЕС не открывает границы с Украиной

1 июля 2021

Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен

"Динамо" получит компенсацию за травму Беседина от УЕФА

Современная канализация на основании технологии биологической очистки сточных вод

С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум: социальные выплаты изменятся

С сегодняшнего дня в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID-19

Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику

30 июня 2021

Apple открыла официальное представительство в Украине

Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава

В Минобразования рассказали, какие сертификаты действительны во время вступительной кампании 2021 года

Также в разделе

В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике

— 7 июля 2021 —

11-летний Лоран Симонс из бельгийского города Остенде получил диплом бакалавра по физике в Университете Антверпена. Об этом пишет издание The Brussels Times.

Читать далее ⇒

Мужская одежда Barba - прекрасное качество и утонченный итальянский стиль

— 7 июля 2021 —

Когда мы слышим про настоящее итальянское качество, на ум приходит целый список престижных брендов, где детище Раффаэле Лелло Барба будет занимать одну из первых позиций.

Читать далее ⇒

Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет

— 7 июля 2021 —

Если человек задолжал за жилищно-коммунальные услуги или не оплатил штраф за превышение скорости - средства на его банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств. Об этом УНН рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Читать далее ⇒

Цифровой COVID-сертификат: как получить документ украинцам

— 7 июля 2021 —

Цифровой COVID-сертификат о вакцинации поможет украинцам пересекать границы иностранных государств. Его можно получить после второй прививки против COVID-19 в приложении "Дія".

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос»

Компания Virgin Galactic в воскресенье осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу

Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных

Евро-2020: серия пенальти помогла определить первого финалиста турнира

УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

12 июля 2021

УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос

7 июля 2021

В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Евро-2020: серия пенальти помогла определить первого финалиста турнира

Мужская одежда Barba - прекрасное качество и утонченный итальянский стиль

Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет

Цифровой COVID-сертификат: как получить документ украинцам

5 июля 2021

В приложении Дія появились первые COVID-сертификаты

УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020

Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС

Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы"

3 июля 2021

Заробитчане стали переводить больше денег

Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19

Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк

Nike создала площадку из старых кроссовок в Гонконге

2 июля 2021

Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

С сегодняшнего дня в Украине действует карантин для противодействия штамму "Дельта": что нужно знать

В МИД назвали причины, по которым ЕС не открывает границы с Украиной

1 июля 2021

Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен

"Динамо" получит компенсацию за травму Беседина от УЕФА

Современная канализация на основании технологии биологической очистки сточных вод

С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум: социальные выплаты изменятся

С сегодняшнего дня в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID-19

Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику

30 июня 2021

Apple открыла официальное представительство в Украине

Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава

В Минобразования рассказали, какие сертификаты действительны во время вступительной кампании 2021 года

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top