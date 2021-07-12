|12 июля 2021
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Компания Virgin Galactic в воскресенье осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.
Корабль "Unity 22" стартовал из космического порта "Америка" в штате Нью-Мексико с помощью самолета-носителя VMS Eve. Позже он отсоединился от самолета-носителя. После этого корабль достиг высоты около 88 километров – выше границы космоса, признанной в США (80 км). Через несколько минут он начал снижаться.
От взлета до посадки корабля прошло около часа.
Брэнсон был пассажиром в хвостовой части ракетного самолета.
Как сообщает Space.com, кроме Брэнсона, пассажирами были вице-президент Virgin Galactic по связям с правительством и исследований Сириша Бандл, ведущий инженер по эксплуатации Virgin Galactic Колин Беннет, главный инструктор астронавтов Virgin Galactic Бет Мозес.
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• Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос
7 июля 2021
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5 июля 2021
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• Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы"
3 июля 2021
• Заробитчане стали переводить больше денег
• Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19
• Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк
• Nike создала площадку из старых кроссовок в Гонконге
2 июля 2021
• Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу
• Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне
• С сегодняшнего дня в Украине действует карантин для противодействия штамму "Дельта": что нужно знать
• В МИД назвали причины, по которым ЕС не открывает границы с Украиной
1 июля 2021
• Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен
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• Современная канализация на основании технологии биологической очистки сточных вод
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• С сегодняшнего дня в ЕС начинают действовать паспорта вакцинации от COVID-19
• Украинцы смогут получать электронные гарантию и чек на купленную технику
30 июня 2021
• Apple открыла официальное представительство в Украине
• Как получить вторую дозу вакцины от коронавируса: инструкция Минздрава
• В Минобразования рассказали, какие сертификаты действительны во время вступительной кампании 2021 года
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Компания Virgin Galactic в воскресенье осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.