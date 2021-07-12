Абитуриенты из зоны оккупации могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября

Абитуриенты из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября. Об этом рассказал генеральный директор директората профессионального перед высшим, высшего образования МОН Украины Олег Шаров в эфире телеканала "Дом".

По его словам, поступление таких абитуриентов происходит через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", которых открыто более 200 по всей стране. "Для подачи документов нужно присутствовать физически. Можно приехать раньше, можно приехать позже, но документы подает конкретное лицо. Без личного приезда могут подать документы только те поступающие, у которых есть украинский документ о среднем образовании и сертификат о прохождении внешнего независимого оценивания. Эти поступающие могут зарегистрировать электронный кабинет и свои заявления дистанционно", — отметил Шаров.

Всем остальным нужно приезжать в образовательные центры лично, ведь у каждого абитуриента своя ситуация, которую приходится решать на месте. "Образовательные центры работают как с теми, у кого есть паспорт, так и с теми, у кого паспорта нет. Как с теми, у кого есть документ о среднем образовании, так и с теми, у кого документов нет. Они имеют соответствующие алгоритмы и порядок работы", — добавил представитель МОН.

Всю подробную информацию о вступительной кампании он советует искать в интернете. "На самом деле, на временно оккупированной территории интернет работает. Если там заблокированы доступы к сайтам правительственных организаций, министерств Украины, то доступ к сайтам вузов обычно есть. К тому же, существует достаточное количество "зеркал" для того, чтобы через разные поисковые системы эту информацию найти. Сегодня уже нету такой ситуации, когда информация есть только в одном месте. Эта информация продублирована в большом количестве мест, и при желании ее несложно найти", — отметил Шаров.