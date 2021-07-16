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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара
16 июля 2021 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что за более чем две недели работы рынка земли в Украине сформировалась ее средняя минимальная цена. Она составляет около тысячи долларов за гектар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в ходе часа вопросов к правительству в ВР.

"Минимальная цена, по которой можно выставлять землю на продажу, - по каждой области она отличается, но в среднем - это около одной тысячи долларов за гектар", - отметил Шмыгаль.

Напомним, в Украине с 1 июля состоялся запуск рынка земли. За это время больше всего земучастков приобрели в Винницкой и Полтавской областях.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара»

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что за более чем две недели работы рынка земли в Украине сформировалась ее средняя минимальная цена. Она составляет около тысячи долларов за гектар.

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