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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось
16 июля 2021 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

16 июля вступают в силу очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Они касаются сферы культуры и развлечений, работы магазинов и кинопроизводства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook языкового омбудсмена Тараса Кремня.

"16 июля года, начинается новый этап воплощения норм ЗУ" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного ", который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного",- написал он.

Так, согласно закону, с сегодняшнего дня:

  • все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке;
  • объявления, афиши, постеры, буклеты другие информационные материалы о культурно-художественных и зрелищных мероприятиях и входные билеты на них должны изготавливаться на государственном языке;
  • все спектакли на иностранном языке в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом;
  • языком музейного дела и художественных выставок является государственный язык. Вся информация, в том числе аудиовизуальная в музеях, галереях, на выставках, должна подаваться на украинском языке.
  • языком туристического и экскурсионного обслуживания является государственный. Иностранным языком может осуществляться туристическое или экскурсионное обслуживание только иностранцев и лиц без гражданства;
  • языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык;
  • украинские издатели обязаны выдавать государственным языком не менее 50% всех выданных в течение года названий книжных изданий.

Также сегодня начинается регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для госслужащих и лиц, которые намерены приобрести гражданство Украины.

Известно, что первые экзамены начнутся уже 19 июля в 9:30.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось»

16 июля вступают в силу очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Они касаются сферы культуры и развлечений, работы магазинов и кинопроизводства.

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