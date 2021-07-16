|16 июля 2021
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16 июля вступают в силу очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Они касаются сферы культуры и развлечений, работы магазинов и кинопроизводства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook языкового омбудсмена Тараса Кремня.
"16 июля года, начинается новый этап воплощения норм ЗУ" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного ", который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного",- написал он.
Так, согласно закону, с сегодняшнего дня:
Также сегодня начинается регистрация на экзамен на уровень владения государственным языком для госслужащих и лиц, которые намерены приобрести гражданство Украины.
Известно, что первые экзамены начнутся уже 19 июля в 9:30.
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• УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных
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• Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос
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5 июля 2021
• В приложении Дія появились первые COVID-сертификаты
• УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020
• Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС
• Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы"
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• Заробитчане стали переводить больше денег
• Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19
• Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк
• Nike создала площадку из старых кроссовок в Гонконге
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• Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу
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Комментарии к статье «В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось»
16 июля вступают в силу очередные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Они касаются сферы культуры и развлечений, работы магазинов и кинопроизводства.