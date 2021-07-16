Глазные заболевания у дошкольников

|16 июля 2021
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Существует множество глазных заболеваний, с которыми могут столкнуться дети дошкольного возраста. Как правило, вылечить их самостоятельно практически нереально. Рассмотрим самые распространённые проблемы, с которыми сталкиваются детские офтальмологи.
Косоглазие – одна из самых распространенных проблем, с которыми родители дошкольников обращаются к офтальмологу. Заболевание является генетической патологией, последствием травмы, результатом сосудистых заболеваний или возникает из-за неправильной посадки ребенка, проводящего много времени у компьютера или телевизора. Косоглазие лечится упражнениями, электростимуляцией и путём очковой коррекции.
Амблиопией называется состояние, при котором один глаз частично берет на себя зрительные функции другого, и в особо запущенных случаях слегка отклоняется в сторону. Для заболевания характерно снижение остроты зрения на один глаз. Методику лечения амблиопии выбирает детский офтальмолог с учетом результатов обследования.
Близорукость и дальнозоркость являются абсолютными «лидерами» среди офтальмологических заболеваний, встречающихся у дошкольников – в их появление чаще всего виноваты мобильные телефоны, компьютеры, планшеты и телевизор. В раннем возрасте при небольших диоптриях возможно на повышение остроты зрения до оптимального уровня. В иных случаях необходима очковая коррекция для предотвращения прогрессирования заболевания, а также специальные упражнения, укрепляющие глазные мышцы.
Нередко дети жалуются на астигматизм. Проблема выражается в искажении очертаний предметов на любом расстоянии. Астигматизм лечится упражнениями и путем ношения очков со специальными линзами. При минимальной выраженности заболевания вероятность успешного излечения крайне высока.
Офтальмолога необходимо посещать каждые полгода в целях проведения профилактического осмотра. Вышеописанные заболевания намного проще вылечить на ранних стадиях развития – чем быстрее врач обнаружит проблему, тем проще будет ее решить. К офтальмологу можно записаться в государственном учреждении здравоохранения или частном медицинском центре. В последнем случае родители могут выбрать удобное время для визита и специалиста, которому готовы доверить здоровье ребенка.
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12 июля 2021
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• УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных
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• Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос
7 июля 2021
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• В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности
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5 июля 2021
• В приложении Дія появились первые COVID-сертификаты
• УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020
• Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС
• Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы"
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• Заробитчане стали переводить больше денег
• Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19
• Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк
• Nike создала площадку из старых кроссовок в Гонконге
2 июля 2021
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• Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне
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• В МИД назвали причины, по которым ЕС не открывает границы с Украиной
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