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Глазные заболевания у дошкольников

Татьяна Ковалева
16 июля 2021 Просмотров: 64  

Существует множество глазных заболеваний, с которыми могут столкнуться дети дошкольного возраста. Как правило, вылечить их самостоятельно практически нереально. Рассмотрим самые распространённые проблемы, с которыми сталкиваются детские офтальмологи.

Глазные заболевания дошкольников и их особенности

Косоглазие – одна из самых распространенных проблем, с которыми родители дошкольников обращаются к офтальмологу. Заболевание является генетической патологией, последствием травмы, результатом сосудистых заболеваний или возникает из-за неправильной посадки ребенка, проводящего много времени у компьютера или телевизора. Косоглазие лечится упражнениями, электростимуляцией и путём очковой коррекции.

Амблиопией называется состояние, при котором один глаз частично берет на себя зрительные функции другого, и в особо запущенных случаях слегка отклоняется в сторону. Для заболевания характерно снижение остроты зрения на один глаз. Методику лечения амблиопии выбирает детский офтальмолог с учетом результатов обследования.

Близорукость и дальнозоркость являются абсолютными «лидерами» среди офтальмологических заболеваний, встречающихся у дошкольников – в их появление чаще всего виноваты мобильные телефоны, компьютеры, планшеты и телевизор. В раннем возрасте при небольших диоптриях возможно на повышение остроты зрения до оптимального уровня. В иных случаях необходима очковая коррекция для предотвращения прогрессирования заболевания, а также специальные упражнения, укрепляющие глазные мышцы.

Нередко дети жалуются на астигматизм. Проблема выражается в искажении очертаний предметов на любом расстоянии. Астигматизм лечится упражнениями и путем ношения очков со специальными линзами. При минимальной выраженности заболевания вероятность успешного излечения крайне высока.

Профилактика глазных заболеваний

Офтальмолога необходимо посещать каждые полгода в целях проведения профилактического осмотра. Вышеописанные заболевания намного проще вылечить на ранних стадиях развития – чем быстрее врач обнаружит проблему, тем проще будет ее решить. К офтальмологу можно записаться в государственном учреждении здравоохранения или частном медицинском центре. В последнем случае родители могут выбрать удобное время для визита и специалиста, которому готовы доверить здоровье ребенка.

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