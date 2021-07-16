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Фотофакт

Бездумная исполнительность

ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины
16 июля 2021 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"После рассмотрения рекомендации по постепенной отмене временных ограничений на неосновные путешествия в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных областей и других субъектов и территориальных органов власти, по которым следует отменить ограничения на поездки. В частности, Руанда и Таиланд были исключены из списка, а Украина была добавлена в список", - говорится в сообщении.

Добавим

Сообщается, что как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет продолжать регулярно пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Так, на основе критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 15 июля 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на выезд на внешних границах для жителей следующих третьих стран:

  • Албания
  • Армения
  • Австралия
  • Азербайджан
  • Босния и Герцеговина
  • Бруней-Даруссалам
  • Канада
  • Израиль
  • Япония
  • Иордания
  • Ливан
  • Черногория
  • Новая Зеландия
  • Катар
  • Республика Молдова
  • Республика Северная Македония
  • Саудовская Аравия
  • Сербия
  • Сингапур 
  • Южная Корея
  • Украина
  • Соединенные Штаты Америки
  • Китай, при условии подтверждения взаимности

"Также следует постепенно отменить ограничения на поездки для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао. По категориями субъектов и территориальных органов власти, которые не признаны государствами по крайней мере одним государством-членом, ограничения на поездки для Косово и Тайваня также следует постепенно отменить", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС для целей этой рекомендации.

"Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных. Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае", - говорится в сообщении.

Кроме того, страны, ассоциированные с Шенгеном (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), также принимают участие в этой рекомендации.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины»

Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

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