ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины

Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"После рассмотрения рекомендации по постепенной отмене временных ограничений на неосновные путешествия в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных областей и других субъектов и территориальных органов власти, по которым следует отменить ограничения на поездки. В частности, Руанда и Таиланд были исключены из списка, а Украина была добавлена в список", - говорится в сообщении.

Добавим

Сообщается, что как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет продолжать регулярно пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Так, на основе критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 15 июля 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на выезд на внешних границах для жителей следующих третьих стран:

Албания

Армения

Австралия

Азербайджан

Босния и Герцеговина

Бруней-Даруссалам

Канада

Израиль

Япония

Иордания

Ливан

Черногория

Новая Зеландия

Катар

Республика Молдова

Республика Северная Македония

Саудовская Аравия

Сербия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Соединенные Штаты Америки

Китай, при условии подтверждения взаимности

"Также следует постепенно отменить ограничения на поездки для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао. По категориями субъектов и территориальных органов власти, которые не признаны государствами по крайней мере одним государством-членом, ограничения на поездки для Косово и Тайваня также следует постепенно отменить", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС для целей этой рекомендации.

"Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных. Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае", - говорится в сообщении.

Кроме того, страны, ассоциированные с Шенгеном (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), также принимают участие в этой рекомендации.