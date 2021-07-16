В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов

|16 июля 2021
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Городской совет города Сумы принял решение об ограничении пребывания подростков в учреждениях, где осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах на территории Сумской городской терробщины.
"... сделано это в целях профилактики правонарушений среди детей и молодежи, предупреждения криминогенной обстановки в подростковой среде на территории города, совершение противоправных действий детьми, распространение проявлений употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков, продажи подросткам спиртных напитков и вовлечение их в пьянство", - говорится в сообщении.
Согласно решению, запрещается пребывание в учреждениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах Сумской городской территориальной общины детей в возрасте до 16 лет с 22:00 до 6:00 без присутствия одного из родителей или иного законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.
Уполномоченные лица имеют право требовать у посетителей документы, подтверждающие достижения ими 16-летнего возраста.
"Решение продиктовано заботой о здоровье и безопасности детей. Речь идет о запрете пребывания в определенных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых", - прокомментировал принятое решение городской голова Александр Лысенко.
В случае выявления нарушений, родители или лица, их заменяющие, будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
"Также будет усилен контроль за соблюдением запрета на реализацию в учреждениях торговли всех форм собственности детям в возрасте до 18 лет табачных изделий, пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, а также их распитие в общественных местах", - отмечается в сообщении.
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• ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины
• Глазные заболевания у дошкольников
• В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось
• Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара
12 июля 2021
• Абитуриенты из зоны оккупации могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября
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• УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных
• Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%
• Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос
7 июля 2021
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• Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы
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5 июля 2021
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• УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020
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• Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы"
3 июля 2021
• Заробитчане стали переводить больше денег
• Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19
• Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк
• Nike создала площадку из старых кроссовок в Гонконге
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• С сегодняшнего дня в Украине действует карантин для противодействия штамму "Дельта": что нужно знать
• В МИД назвали причины, по которым ЕС не открывает границы с Украиной
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Комментарии к статье «В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов»
Городской совет города Сумы принял решение об ограничении пребывания подростков в учреждениях, где осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах на территории Сумской городской терробщины.