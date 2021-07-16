В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов

Городской совет города Сумы принял решение об ограничении пребывания подростков в учреждениях, где осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах на территории Сумской городской терробщины.

"... сделано это в целях профилактики правонарушений среди детей и молодежи, предупреждения криминогенной обстановки в подростковой среде на территории города, совершение противоправных действий детьми, распространение проявлений употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков, продажи подросткам спиртных напитков и вовлечение их в пьянство", - говорится в сообщении.

Согласно решению, запрещается пребывание в учреждениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах Сумской городской территориальной общины детей в возрасте до 16 лет с 22:00 до 6:00 без присутствия одного из родителей или иного законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.

Уполномоченные лица имеют право требовать у посетителей документы, подтверждающие достижения ими 16-летнего возраста.

"Решение продиктовано заботой о здоровье и безопасности детей. Речь идет о запрете пребывания в определенных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых", - прокомментировал принятое решение городской голова Александр Лысенко.

В случае выявления нарушений, родители или лица, их заменяющие, будут привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

"Также будет усилен контроль за соблюдением запрета на реализацию в учреждениях торговли всех форм собственности детям в возрасте до 18 лет табачных изделий, пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, а также их распитие в общественных местах", - отмечается в сообщении.