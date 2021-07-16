На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ

|16 июля 2021
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В январе-июне текущего года объем наличных в обращении вырос на 4,8% до 585,2 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
585,2 млрд гривен - столько наличных находилось в обращении в Украине на 1 июля 2021 года.
В частности: 2,9 млрд шт. банкнот на общую сумму 581,1 млрд гривен, а также 13,7 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) - на 3,9 млрд гривен.
Это на 26,7 млрд гривен или на 4,8% больше, чем на начало этого года (на 01.01.2021 – 558,5 млрд гривен).
Во время пандемии количество наличных в обращении выросло в мире в целом и в Украине в частности.
Сейчас темпы роста наличных в обращении постепенно уменьшаются.
По мнению Национального банка, в дальнейшем - по мере уменьшения неопределенности через коронавирус и карантин - спрос на наличные и дальше будет ослабевать.
На одного украинца на 1 июля приходилась 71 банкнота и 156 разменных и платежных оборотных монет (пол года назад, на 1 января 2021 - 72 и 149 шт. соответственно).
Больше всего в обращении среди банкнот - номиналом 200 гривен, а среди монет - номиналом 10 копеек (24,4% и 29% от общего количества в обращении соответственно).
Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (73,8 млн шт. или 2,5% от общего количества банкнот в обращении), а монет - номиналом 10 гривен (48,2 млн шт. или 0,4% от общего количества монет в обращении).
В обращении остается 452,1 млн шт. "золотистых" одногривневых монет.
Они пока являются действительным платежным средством, ими можно свободно расплатиться, но постепенно НБУ выводит их из обращения.
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• Заробитчане стали переводить больше денег
• Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19
• Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк
• Nike создала площадку из старых кроссовок в Гонконге
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В январе-июне текущего года объем наличных в обращении вырос на 4,8% до 585,2 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.