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Фотофакт

Бездумная исполнительность

На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ
16 июля 2021 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В январе-июне текущего года объем наличных в обращении вырос на 4,8% до 585,2 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

585,2 млрд гривен - столько наличных находилось в обращении в Украине на 1 июля 2021 года.

В частности: 2,9 млрд шт. банкнот на общую сумму 581,1 млрд гривен, а также 13,7 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) - на 3,9 млрд гривен.

Это на 26,7 млрд гривен или на 4,8% больше, чем на начало этого года (на 01.01.2021 – 558,5 млрд гривен).

Во время пандемии количество наличных в обращении выросло в мире в целом и в Украине в частности.

Сейчас темпы роста наличных в обращении постепенно уменьшаются.

По мнению Национального банка, в дальнейшем - по мере уменьшения неопределенности через коронавирус и карантин - спрос на наличные и дальше будет ослабевать.

На одного украинца на 1 июля приходилась 71 банкнота и 156 разменных и платежных оборотных монет (пол года назад, на 1 января 2021 - 72 и 149 шт. соответственно).

Больше всего в обращении среди банкнот - номиналом 200 гривен, а среди монет - номиналом 10 копеек (24,4% и 29% от общего количества в обращении соответственно).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (73,8 млн шт. или 2,5% от общего количества банкнот в обращении), а монет - номиналом 10 гривен (48,2 млн шт. или 0,4% от общего количества монет в обращении).

В обращении остается 452,1 млн шт. "золотистых" одногривневых монет.

Они пока являются действительным платежным средством, ими можно свободно расплатиться, но постепенно НБУ выводит их из обращения.

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Комментарии к статье «На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ»

В январе-июне текущего года объем наличных в обращении вырос на 4,8% до 585,2 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

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