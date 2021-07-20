В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен

|20 июля 2021
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Украинское правительство выделит 980 млн гривен субвенции на приобретение ноутбуков для 60 000 учителей по всей стране. Данная инициатива является одной из приоритетных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Министерство цифровой трансформации.
Сообщается, что в бюджете-2021 предусмотрен 1 млрд гривен дополнительного финансирование на борьбу с COVID-19 и его последствиями в школах. В частности, 980 млн гривен выделены именно на приобретение ноутбуков для учителей.
"Уже в этом году мы обеспечим более 60 000 учителей качественной техникой… Наша цель - сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей", - отметил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
С учетом софинансирования ожидается, что средняя стоимость ноутбука составит около 20 000 гривен.
В Киеве и общинах с населением более 40 000 человек деньги будут распределяться так - 70% - за счет субвенции, 30% - за счет местных бюджетов. В малых городах - 90% - за счет субвенции, 10% - за счет местных бюджетов; в селах, поселках, горных населенных пунктов и городах на линии соприкосновения - 95% - за счет субвенции, 5% - за счет местных бюджетов.
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Украинское правительство выделит 980 млн гривен субвенции на приобретение ноутбуков для 60 000 учителей по всей стране. Данная инициатива является одной из приоритетных.