Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн

|20 июля 2021
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Посольство Украины в Польше заявляет, что с 2014 года количество украинских трудовых мигрантов там выросло в 2-3 раза до 1,5 млн человек.
Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица на форуме "Украина 30", передают Українськi Новини.
"В Польше есть рост количества трудовых мигрантов. Если говорить в сравнении, скажем с 2014 годом, то это примерно в два-три раза. Сейчас речь идет примерно о 1,5 млн украинцев, которые работают в Польше", – рассказал он.
По его словам, примерно 600 тыс. из них официально платят налоги в Фонд социального страхования Польши, а остальные работают хоть и легально, но на краткосрочных трудовых соглашениях, не предусматривающих отчисление налогов.
По убеждению посла, украинцев привлекает в Польше высшая заработная плата, возможность реализовать себя, более стабильная ситуация, но также и близость к Украине.
"Когда мы говорим о возвращении трудовых мигрантов в Украину, то (стоило бы) обеспечить им возможность по возвращению в Украину и продолжению работы зачислять потом в Украине те выплаты, которые шли в польское соцстрахование.
Для этого мы работаем над заключением нового соглашения между Украиной и Польшей о трудоустройстве и социальном обеспечении украинских мигрантов", – сказал Дещица.
Кроме работников из Украины в Польше также обучаются около 50 тыс. украинских студентов.
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Посольство Украины в Польше заявляет, что с 2014 года количество украинских трудовых мигрантов там выросло в 2-3 раза до 1,5 млн человек.