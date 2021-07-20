В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія"

В связи с началом пятого этапа вакцинации от коронавируса в Украине больше не нужно записываться через приложение "Дія". Теперь прививки доступны всем желающим.

Об этом сообщается в Telegram-канале сервиса "Дія".

"Регистрироваться на вакцинацию в "Дії" больше не нужно. Сегодня начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение всего времени в "Дії" записались на вакцинацию 698 000 украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.