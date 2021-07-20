Как правильно выбрать рабочие штаны с утеплением

Зима на географической широте Украины частенько покусывает население сильными морозами. Сложнее всего приходится людям, находящимся долгое время в условиях пониженной температуры, на рабочей смене. Значительно улучшит ситуацию утепленный рабочий комбинезон.

Этот производственный аксессуар может быть цельным. Но чаще используется и более удобен раздельный вариант. Он включает телогрейку и штаны с утеплением. Эта статья о выборе второго элемента спецодежды.

Сферы применения утепленных штанов

Данный вид текстиля распространен повсеместно. Носят утепленные рабочие штаны мужчины и женщины, деятельность которых тесно связана с пребыванием в среде с пониженной температурой. Таких профессий в стране огромное количество. Это все работы, проводимые в зимние месяцы на улице:

деятельность, связанная с активным перемещением пешком; транспортная отрасль;

работа в неотапливаемых помещениях;

должности в компрессорных цехах и холодильных складах.

Штаны с утеплением может носить слесарь и грузчик, мастер смены и кладовщик, металлург и рабочий пищевого предприятия. В подобной одежде зимой можно встретить таксиста и продавца в палатке, полицейского и ремонтника управляющей компании. Без теплых штанов невозможно длительное пребывание на морозе.

Особенности теплых штанов

Качественно сшитые изделия должны выполнять ряд функций:

защищать от прозябания и сильного ветра;

обеспечивать достаточную вентиляцию;

препятствовать проникновению влаги;

поддерживать свободу передвижения;

иметь светоотражающие вставки из соображений безопасности.

включать аксессуары для повышения удобства в работе, различные карманы, пояса, стяжки

В зависимости от специализации утепленные штаны имеют отличительные черты: покрой и составные материалы. Обычно данные изделия включают несколько слоев из разных тканей, эффективно дополняющих друг друга.

Важно приобретать текстиль от популярных изготовителей. Солидные предприятия предлагают изделия из экологически чистых и гипоаллергенных материалов, прочной и добротной выделки. Стоимость такой продукции несколько выше, чем подпольного ширпотреба. Но брендовый товар постепенно окупится, благодаря более высокой долговечности. Кроме того, он порадует владельца отменным качеством. Менеджеры торговых площадок быстро подберут рабочую одежду каждому покупателю, пообщавшись с ним удобным способом.