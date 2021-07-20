Самые популярные кроссоверы из США

В Украине кроссоверы на особом счету. Их выбирают за универсальную внешность, вместительность и, главное — дорожный просвет, а иногда и полный привод. Если сравнить самые популярные кроссоверы в США, которые пригоняют в нашу страну с легковушками, станет ясно, что джипы на украинских дорогах справляются лучше.

Свою роль в востребованности именно американских кроссоверов сыграл новый закон 8487/8488 о растаможке без пошлин и, конечно, цена. Кроссоверы из Штатов дешевле аналогов из Европы и уж тем более украинских в среднем на 20-40%. Они относительно “свежие” (после 2015 года), надежнее, чем аналоги с китайской и европейской сборкой.

ТОП-5 “американцев”, популярных в Украине

Рейтинг американских кроссоверов, за которые украинцы с удовольствием платят деньги, составлен на основе отзывов водителей и анализа объявлений о продаже на ведущих площадках страны. Машины пригоняют не только для себя. Самые лучшие кроссоверы из США везут на продажу.

Первое место по авто из США — Nissan Rogue. В Украине популярны джипы второго поколения или рестайлинговые вариации 2016 года. В Америке машина по итогам 2018 года стала третьей по популярности. Американцы оценили концепцию Ниссан Рог и, так же как украинцы, получают удовольствие от комплектации паркетника с опцией пилота-ассистента, системой автоматического ускорения и торможения.

Машина маневренная, аккуратно входит в повороты, следит за пешеходами в слепых зонах и предупреждает о проблемах с качеством дороги.

Начинка салона — слабость владельцев. Кроме 7-дюймового дисплея, вождение упрощают и переводят на другой уровень комфорта и безопасности:

автоматический климат-контроль;

система безопасности;

камеры заднего вида.

В Америке и в Украине к этой марке автомобиля особое отношение, поэтому именно она и возглавляет рейтинг как одна из самых экономичных и практичных машин.

Второе место — у Ford Escape. Во многом кроссовер напоминает “европейца” Ford Kuga. Очевидные сходства — в оснащении автоматической коробкой передач и преимущественно бензиновыми двигателями.

В Украине особенным спросом пользуются модели третьего поколения 2012 года выпуска. Машину выбирают за объемный багажник, эффектное оформление салона. В 2018 году авто вошло в тройку лидеров по продажам в США. Очевидно, что свою роль в этом сыграл мощный 2,5-литровый бензиновый двигатель на 240 “лошадей” и варианты комплектации (4 варианта только для базовой).

Третье место в списке самые надежные кроссоверы из США у Mazda CX-5. Кроссовер выглядит компактным и вместительным одновременно. Его чаще выбирают состоявшиеся взрослые люди, которым важно постоянно ощущать силу внутреннего простора салона. В обновленной модели экран мультимедийной системы увеличился до 8 дюймов, а сама система совместима с операционными системами Android Auto и Apple CarPlay, выводит на экран изображения камер кругового обзора, со встроенной навигацией.

В Украине, впрочем, как и в США, джип Mazda CX-5 покупают водители с постоянным стремлением к драйву на дорогах. Машина создана для активного вождения с резкими стартами, плавными и безопасными перестроениями, быстрой езды. Она укомплектована: мощным 2,5-литровым мотором, 6-ступенчатой трансмиссией SKYACTIV-DRIVE, приятной резкой в режиме “Спорт” (легко включить кнопкой) и деликатной в стандартном режиме. Кроссовер податлив в управлении, легкий и маневренный даже на далеких от совершенства украинских дорогах.

Четвертое место — у Nissan Pathfinder. Пятидверный кроссовер пользуется спросом не только у украинцев, но и у самих американцев. К нам в страну завозят авто в 4 вариациях: S, SV, SL и Platinum. В базовой комплектации есть все, что нужно для комфортной и безопасной езды: камеры заднего вида, климат-контроль, аварийная система тормоза. Джип хорошо себя зарекомендовал на бездорожье и как авто с комфортным кожаным салоном, с мощной аудиосистемой и 8-дюймовым дисплеем. Даже в базовой версии авто комплектуется мощным 3,5-литровым мотором.

Замыкает пятерку лидирующих кроссоверов Kia Sorento. В Украину авто пригоняют в двух вариантах кузовной сборки: пятидверные высокой проходимости и городские трехдверные. В каждой комплектации можно выбрать один из 5 вариантов мотора и оборудования.

Даже в базовом бюджетном варианте машина оснащена камерой заднего вида, Bluetooth, предлагаются на выбор два режима вождения. В Украине водители отмечают детализированный руль и 8-ступенчатую коробку передач. После рестайлинга в 2017 году машина стала выглядеть более агрессивно и респектабельно, отчасти за счет светодиодной оптики в оригинальных фарах.

Как пригнать лучший американский внедорожник и не потратить деньги впустую?

Машины из Америки заказывают с целью сэкономить. Фантастически низкие цены иногда сбивают с толку неопытных покупателей настолько, что они готовы связаться с непроверенными посредниками с сомнительной репутацией. В лучшем случае от такого сотрудничества остается требующее капитального ремонта авто. В худшем — машину не пригоняют вовсе, предоплату не возвращают.

Напоминаем, что самые дешевые внедорожники в США обычно покупают на аукционах страховых компаний. Многие из них — после серьезных ДТП, “утопленники”, с неисправимыми повреждениями АКП и двигателя. Чтобы купить кроссовер недорого и без неприятных сюрпризов, нужно выбирать модели с проверенным VIN-кодом, с предварительной диагностикой на СТО. Все это сможет организовать опытная компания, которая много лет пригоняет машины из Америки, знает нюансы рынка, умеет выбирать лоты на аукционах.

Украинская компания PLC Group — одна из немногих, кто поможет. Организация работает со всеми крупными городами страны, занимается доставкой кроссоверов из США под ключ.