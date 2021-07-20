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Фотофакт

Бездумная исполнительность

МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса
20 июля 2021 Просмотров: 85 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министерство внутренних дел подготовило новый порядок проведения технического контроля автомобилей. Предлагается вернуть отмененный в 2011 году техосмотр, но с видеофиксацией процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект изменений в постановления Кабмина размещен на сайте МВД.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, обязательный технический контроль транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования, осуществляют субъекты проведения ОТК.

При этом на каждое транспортное средство, прошедшее ОТК и признанное технически исправным, субъект проведения ОТК составляет протокол проверки его технического состояния, который выдается водителю транспортного средства.

"Для повышения объективности и прозрачности прохождения ОТК проект акта предусматривает введение видеофиксации процесса прохождения ОТК", - говорится в документе.

Проект акта также конкретизирует термин "транспортное средство, используемое с целью получения прибыли" с целью устранения двоякости и неоднозначности во время его трактования.

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Комментарии к статье «МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса»

Министерство внутренних дел подготовило новый порядок проведения технического контроля автомобилей. Предлагается вернуть отмененный в 2011 году техосмотр, но с видеофиксацией процесса.

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