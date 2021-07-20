|20 июля 2021
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Министерство внутренних дел подготовило новый порядок проведения технического контроля автомобилей. Предлагается вернуть отмененный в 2011 году техосмотр, но с видеофиксацией процесса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект изменений в постановления Кабмина размещен на сайте МВД.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, обязательный технический контроль транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования, осуществляют субъекты проведения ОТК.
При этом на каждое транспортное средство, прошедшее ОТК и признанное технически исправным, субъект проведения ОТК составляет протокол проверки его технического состояния, который выдается водителю транспортного средства.
"Для повышения объективности и прозрачности прохождения ОТК проект акта предусматривает введение видеофиксации процесса прохождения ОТК", - говорится в документе.
Проект акта также конкретизирует термин "транспортное средство, используемое с целью получения прибыли" с целью устранения двоякости и неоднозначности во время его трактования.
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Комментарии к статье «МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса»
Министерство внутренних дел подготовило новый порядок проведения технического контроля автомобилей. Предлагается вернуть отмененный в 2011 году техосмотр, но с видеофиксацией процесса.