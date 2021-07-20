В ВОЗ заявили, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии COVID-19. Об этом заявила эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Мы находимся в очень опасной ситуации. Ситуация становится все более и более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии, чем следовало бы на данный момент", - сказала Мария Ван Керкхове.

Сообщается, что отступление вызвано такими факторами, как появление новых вариантов вируса, смешение социальных групп, несоблюдение мер профилактики и недостаток вакцин.

Мария Ван Керкхове отметила, что за последнюю неделю число новых случаев заболевания в мире увеличилось на 11,5 процента, а количество летальных исходов выросло на 1 процент. По словам Керкхове, число новых случаев в Европе на прошлой неделе выросло на 21 процент, а в западной части Тихого океана – на 30 процентов.