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Бездумная исполнительность

Что такое SSL сертификат

Татьяна Ковалева
21 июля 2021 Просмотров: 38  

Выполнение коммерческих сделок в интернете предусматривает введение личных данных пользователя, например, номера банковской карты, паролей, электронных адресов и прочей информации.

Браузером эти данные передаются в открытом виде, что не исключает возможности их перехвата злоумышленниками. Такая ситуация оборачивается плачевными последствиями – сменой паролей в аккаунтах и исчезновением денег с карт.

Но обезопасить себя от подобных нюансов пользователь может, если он купит ssl сертификат. Если у сайта есть такой сертификат, браузер гарантирует безопасность соединения.

О назначении и видах SSL сертификатов

При наличии SSL сертификата на сайте, адресная строка браузера обретает защиту, предполагающую безопасное введение пароля и данных карты. Внешние ее признаки – изображение в виде зеленого замочка и протокола HTTPS.

SSL-кодировка представляет собой сложную и длинную комбинацию шифра – этот ключ для мошенников недоступен.

Зависимо от своей специфики, SSL сертификаты бывают следующих категорий:

  • для физических лиц – они обеспечивают защиту личных сайтов, блогов либо тематических форумов;
  • для сайтов малого и среднего бизнеса – это может быть, например, портал интернет-магазина, сервисной компании, турфирмы либо страхового агентства;
  • для крупных коммерческих предприятий – к ним относятся производственные корпорации, агентства недвижимости, сайты банков и инвестиционных фондов;
  • для нескольких доменных адресов – такого типа SSL сертификат, который называют мультидоменным, необходим почтовым серверам, большим торговым сетям и холдингам;
  • для субдоменов – это гарантированная одновременная защита для базового домена и всех субдоменов.

Получение каждого вида сертификации предполагает мониторинг документов определенного уровня сложности. Для физлиц он ограничивается проверкой домена, а, например, для крупного бизнеса соответствующий контроль предусматривает тщательную проверку, на которую уходит время до двух недель.

Что нужно сделать, приобретя SSL сертификат?

Пользователям, купившим домен, потребуется выполнить несколько важных процедур.

Во-первых, этот код нужно активировать. Активация SSL сертификата включает несколько этапов, в том числе проверку заказа. Такая опция выполняется центром сертификации.

После активирования и выпуска SSL сертификат устанавливают на сайт.

Подробные инструкции по выполнению всех вышеуказанных этапов можно найти на порталах сервисных компаний, оказывающих услуги по продаже SSL сертификатов. Такие организации оказывают своим клиентам помощь – их работа предусматривает техническую поддержку клиентов.

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