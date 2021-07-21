Что такое SSL сертификат

|21 июля 2021
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Выполнение коммерческих сделок в интернете предусматривает введение личных данных пользователя, например, номера банковской карты, паролей, электронных адресов и прочей информации.
Браузером эти данные передаются в открытом виде, что не исключает возможности их перехвата злоумышленниками. Такая ситуация оборачивается плачевными последствиями – сменой паролей в аккаунтах и исчезновением денег с карт.
Но обезопасить себя от подобных нюансов пользователь может, если он купит ssl сертификат. Если у сайта есть такой сертификат, браузер гарантирует безопасность соединения.
При наличии SSL сертификата на сайте, адресная строка браузера обретает защиту, предполагающую безопасное введение пароля и данных карты. Внешние ее признаки – изображение в виде зеленого замочка и протокола HTTPS.
SSL-кодировка представляет собой сложную и длинную комбинацию шифра – этот ключ для мошенников недоступен.
Зависимо от своей специфики, SSL сертификаты бывают следующих категорий:
Получение каждого вида сертификации предполагает мониторинг документов определенного уровня сложности. Для физлиц он ограничивается проверкой домена, а, например, для крупного бизнеса соответствующий контроль предусматривает тщательную проверку, на которую уходит время до двух недель.
Пользователям, купившим домен, потребуется выполнить несколько важных процедур.
Во-первых, этот код нужно активировать. Активация SSL сертификата включает несколько этапов, в том числе проверку заказа. Такая опция выполняется центром сертификации.
После активирования и выпуска SSL сертификат устанавливают на сайт.
Подробные инструкции по выполнению всех вышеуказанных этапов можно найти на порталах сервисных компаний, оказывающих услуги по продаже SSL сертификатов. Такие организации оказывают своим клиентам помощь – их работа предусматривает техническую поддержку клиентов.
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• В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь
20 июля 2021
• В ВОЗ заявили, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии
• МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса
• В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія"
• Самые популярные кроссоверы из США
• Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн
• В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен
• Как правильно выбрать рабочие штаны с утеплением
• В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки
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16 июля 2021
• На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ
• Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке
• В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов
• Почему стоит заказать ремонт квартиры под ключ
• ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины
• Глазные заболевания у дошкольников
• В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось
• Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара
12 июля 2021
• Абитуриенты из зоны оккупации могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября
• Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти
• УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных
• Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%
• Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос
7 июля 2021
• В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике
• В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности
• Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы
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