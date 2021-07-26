|26 июля 2021
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Сегодня, 26 июля 2021 года, сразу три страны Европейского союза открылись для украинских туристов. Теперь для украинцев разрешен въезд в Финляндию, Швецию и Португалию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
В частности, Финляндия открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации препаратами Prizer, Moderna, AstaZeneca (Covishield) и CoronaVac. Но можно попасть в страну и при наличии отрицательного теста или подтверждения того, что переболел, - только при наличии уважительной причины.
С 26 июля Швеция принимает украинских туристов с биометрическими паспортами. В силе остается требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или наличии сертификата о вакцинации. Но Швеция пока признает сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС, Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикане.
Португалия с полуночи 26 июля разрешила въезд для украинцев любым транспортом. Для въезда необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, тест на антиген или COVID-сертификат, выданный в любой стране Евросоюза.
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• Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу
• Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать
21 июля 2021
• Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня
• Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье
• Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу
• В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит
• Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025
• В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь
20 июля 2021
• В ВОЗ заявили, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии
• МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса
• В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія"
• Самые популярные кроссоверы из США
• Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн
• В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен
• Как правильно выбрать рабочие штаны с утеплением
• В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки
• Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020
16 июля 2021
• На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ
• Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке
• В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов
• Почему стоит заказать ремонт квартиры под ключ
• ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины
• Глазные заболевания у дошкольников
• В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось
• Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара
12 июля 2021
• Абитуриенты из зоны оккупации могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября
• Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти
• УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных
• Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%
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Комментарии к статье «Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать»
Сегодня, 26 июля 2021 года, сразу три страны Европейского союза открылись для украинских туристов. Теперь для украинцев разрешен въезд в Финляндию, Швецию и Португалию.