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Бездумная исполнительность

Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу
26 июля 2021 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В воскресенье, 25 июля, вступил в силу закон "О внесении изменений в статью 7 закона Украины "О защите прав потребителей" по гарантии в электронном виде". Таким образом, теперь украинцы могут получить гарантию на приобретенный товар в интернете.

Теперь эксплуатационные документы и гарантийные обязательства в электронном виде можно получить на официальном сайте производителя, а именно паспорт или любой другой документ на технически сложные бытовые товары, который добавляется к ним.

Также по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.

Также введение положений закона упростят условия ведения бизнеса - осуществляется диджитализация бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу»

В воскресенье, 25 июля, вступил в силу закон "О внесении изменений в статью 7 закона Украины "О защите прав потребителей" по гарантии в электронном виде". Таким образом, теперь украинцы могут получить гарантию на приобретенный товар в интернете.

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