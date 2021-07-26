Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу

В воскресенье, 25 июля, вступил в силу закон "О внесении изменений в статью 7 закона Украины "О защите прав потребителей" по гарантии в электронном виде". Таким образом, теперь украинцы могут получить гарантию на приобретенный товар в интернете.

Теперь эксплуатационные документы и гарантийные обязательства в электронном виде можно получить на официальном сайте производителя, а именно паспорт или любой другой документ на технически сложные бытовые товары, который добавляется к ним.

Также по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технически сложные бытовые товары в бумажном виде.

Также введение положений закона упростят условия ведения бизнеса - осуществляется диджитализация бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров.