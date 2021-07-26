Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что сейчас продолжается изучение продолжительности иммунитета от COVID после вакцинации. Поэтому Министерство здравоохранение ожидает предварительные результаты, чтобы определиться со стратегией ревакцинации.

"Изучение продолжительности этого иммунитета продолжается. Когда мы получим хотя бы предварительные результаты от стран, которые начали использовать бустерные дозы, то сможем выработать ту или иную стратегию ревакцинации", - заявил Кузин.

Он добавил, что на данный момент нет общего видения того, какой алгоритм ревакцинации необходимо выбрать на последующие периоды.

"Правительства некоторых стран рассматривают, и уже на серьезном уровне принимают решение о введении "бустерной дозы". Что это такое? Человек получил две дозы стандартного прививки и через полгода-год получает еще одну дополнительную - усиливающую", - подчеркнул главный санврач.

Кузин отметил, что по данным исследований, "бустерная доза" позволяет получить более длительный иммунную защиту и ответ.

"Это один из сценариев ревакцинации. Другой сценарий - когда человек получил базовый курс (две прививки) и через год должен повторно получить аналогичные две прививки", - добавил он.