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Бездумная исполнительность

Фасадное рекламное оформление: преимущества и популярные способы

Татьяна Ковалева
26 июля 2021 Просмотров: 75  

Маркетинговые задачи современные компании реализуют разными способами. Один из наиболее популярных методов привлечения внимания большого количества людей – рекламное оформление фасада здания, в котором находится офис, ресторан, гостиница, кинотеатр, развлекательное заведение и т. д.

Этот вид рекламы имеет множество преимуществ. Его воплощение осуществляется с применением множества инструментов и материалов.

Преимущества рекламного оформления фасада

К преимуществам данного вида наружной рекламы относятся:

  • ненавязчивость;
  • эффектность и запоминаемость;
  • маскировка дефектов фасадов;
  • широкий охват аудитории;
  • действенное донесение информации.

Грамотно и привлекательно оформленная фасадная часть здания не остается без внимания прохожих, водителей и пассажиров транспорта. Реклама заметна с большого расстояния. Она может обладать высокой декоративностью, иметь повседневный или праздничный дизайн.

Какие средства используются для рекламного оформления фасадов

На фасадах любого типа и размера отлично смотрится бегущая строка изготовление которой представляет собой информационное поле. Ее видимость наблюдается с трехсот метров. Решение используется для выведения текста, изображений и анимации. Для его создания применяются светодиодные дисплеи. Преимущество этого способа оформления заключается в динамичности, гибкости размеров, возможности выбора фирменных цветов. Бегущая строка программируется через ПК или смартфон без повторного привлечения специалистов.

Традиционным способом оформления фасадов считается размещение баннеров из щитов и фанеры, крепящихся на кронштейнах, металлическом каркасе. Они могут покрываться пленкой, специальным текстилем, бумагой. Носителем рекламы выступают фотоизображения с текстами, визуальными составляющими.

Световые короба и объемные буквы применяются для отображения названия компании. Они могут крепиться непосредственно на фасаде или устанавливаться на крыше.

Привлекательно выглядят и имеют доступную стоимость неоновые вывески. Их изготавливают под заказ и для фасадов, и для внутреннего оформления. Чаще всего решение встречается в маркетинговой практике кафе, ресторанов, ночных развлекательных заведений.

К рекламному оформлению предъявляются особые требования. Его нельзя использовать на наружных стенах исторических зданий. Если в одном строении находится сразу несколько компаний, придется согласовывать рекламу с владельцами «соседей».

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