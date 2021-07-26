Фасадное рекламное оформление: преимущества и популярные способы

|26 июля 2021
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Маркетинговые задачи современные компании реализуют разными способами. Один из наиболее популярных методов привлечения внимания большого количества людей – рекламное оформление фасада здания, в котором находится офис, ресторан, гостиница, кинотеатр, развлекательное заведение и т. д.
Этот вид рекламы имеет множество преимуществ. Его воплощение осуществляется с применением множества инструментов и материалов.
К преимуществам данного вида наружной рекламы относятся:
Грамотно и привлекательно оформленная фасадная часть здания не остается без внимания прохожих, водителей и пассажиров транспорта. Реклама заметна с большого расстояния. Она может обладать высокой декоративностью, иметь повседневный или праздничный дизайн.
На фасадах любого типа и размера отлично смотрится бегущая строка изготовление которой представляет собой информационное поле. Ее видимость наблюдается с трехсот метров. Решение используется для выведения текста, изображений и анимации. Для его создания применяются светодиодные дисплеи. Преимущество этого способа оформления заключается в динамичности, гибкости размеров, возможности выбора фирменных цветов. Бегущая строка программируется через ПК или смартфон без повторного привлечения специалистов.
Традиционным способом оформления фасадов считается размещение баннеров из щитов и фанеры, крепящихся на кронштейнах, металлическом каркасе. Они могут покрываться пленкой, специальным текстилем, бумагой. Носителем рекламы выступают фотоизображения с текстами, визуальными составляющими.
Световые короба и объемные буквы применяются для отображения названия компании. Они могут крепиться непосредственно на фасаде или устанавливаться на крыше.
Привлекательно выглядят и имеют доступную стоимость неоновые вывески. Их изготавливают под заказ и для фасадов, и для внутреннего оформления. Чаще всего решение встречается в маркетинговой практике кафе, ресторанов, ночных развлекательных заведений.
К рекламному оформлению предъявляются особые требования. Его нельзя использовать на наружных стенах исторических зданий. Если в одном строении находится сразу несколько компаний, придется согласовывать рекламу с владельцами «соседей».
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• Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава
• Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу
• Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать
21 июля 2021
• Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня
• Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье
• Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу
• В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит
• Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025
• В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь
20 июля 2021
• В ВОЗ заявили, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии
• МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса
• В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія"
• Самые популярные кроссоверы из США
• Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн
• В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен
• Как правильно выбрать рабочие штаны с утеплением
• В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки
• Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020
16 июля 2021
• На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ
• Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке
• В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов
• Почему стоит заказать ремонт квартиры под ключ
• ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины
• Глазные заболевания у дошкольников
• В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось
• Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара
12 июля 2021
• Абитуриенты из зоны оккупации могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября
• Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти
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