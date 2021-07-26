Ставки на спорт и другие события с Париматч

|26 июля 2021
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Среди серьезных бетторов особой популярностью пользуется крупная букмекерская контора Париматч. Она является одним из безусловных лидеров на данном рынке благодаря предложению выгодных условий, привлекательных коэффициентов и развёрнутых линий.
Многих привлекают сюда щедрая бонусная программа, с помощью которой можно заработать гораздо больше, практически не затрачивая собственных средств.
На сегодняшний день букмекерская контора Париматч предлагает быстро и просто делать ставки на спорт xкак со стационарного компьютера в браузере, так и в мобильном приложении. Таким образом, любимая игра становится доступной каждому в любом уголке мира.
Если верить действующим рейтингам, то среди всех букмекерских контор, которые функционируют по Казахстану, Париматч уверенно занимает второе место. Одним из основных преимуществ является расширенная тщательно проработанная линия. Спортивные дисциплины представлены на сайте в самом широком ассортименте, пользователям предлагается делать ставки на чемпионаты международного значения и многочисленные национальные турниры. Даже тех бетторов, которые не интересуются спортом от слова совсем, привлекает в данной площадке возможно сделать прогнозы на спортивные события и киберспорт. Котировки здесь варьируются на уровне выше среднего, если сравнивать пари-матч с другими БК, то маржа окажется сравнительно невысокой, она варьируется от 4 до 6%, когда речь идёт о топовых состязаниях, и увеличивается до 8-9% на менее популярных играх.
Помимо стандартных исходов – фор, тоталов и ставок на победу конкретного игрока или команды, в росписях присутствуют комбинированные ставки. Также любой желающий может воспользоваться тотализатором в формате Лайв. Выбор событий здесь также предлагается обширный, а самые популярные встречи силами букмекера транслируются в прямом эфире.
Дополнительным преимуществом является возможность использовать помимо национальной валюты – тенге – рубли, евро и доллар. Более десятка платежных систем предлагается беттором для проведения транзакций. Самыми востребованными среди них считаются банковские карты Виза и Мастеркард, а также электронные платежные системы, многие пользуются интернет-банкингом Халык Банк и многофункциональным сервисом в приложении Каспи.
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Приветствую, гость! Вход
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• Ставки на спорт и другие события с Париматч
• Фасадное рекламное оформление: преимущества и популярные способы
• Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава
• Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу
• Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать
21 июля 2021
• Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня
• Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье
• Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу
• В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит
• Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025
• В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь
20 июля 2021
• В ВОЗ заявили, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии
• МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса
• В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія"
• Самые популярные кроссоверы из США
• Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн
• В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен
• Как правильно выбрать рабочие штаны с утеплением
• В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки
• Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020
16 июля 2021
• На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ
• Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке
• В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов
• Почему стоит заказать ремонт квартиры под ключ
• ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины
• Глазные заболевания у дошкольников
• В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось
• Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара
12 июля 2021
• Абитуриенты из зоны оккупации могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября
• Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти
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