Ставки на спорт и другие события с Париматч

Многих привлекают сюда щедрая бонусная программа, с помощью которой можно заработать гораздо больше, практически не затрачивая собственных средств.

На сегодняшний день букмекерская контора Париматч предлагает быстро и просто делать ставки на спорт xкак со стационарного компьютера в браузере, так и в мобильном приложении. Таким образом, любимая игра становится доступной каждому в любом уголке мира.

Линия и виды пари

Если верить действующим рейтингам, то среди всех букмекерских контор, которые функционируют по Казахстану, Париматч уверенно занимает второе место. Одним из основных преимуществ является расширенная тщательно проработанная линия. Спортивные дисциплины представлены на сайте в самом широком ассортименте, пользователям предлагается делать ставки на чемпионаты международного значения и многочисленные национальные турниры. Даже тех бетторов, которые не интересуются спортом от слова совсем, привлекает в данной площадке возможно сделать прогнозы на спортивные события и киберспорт. Котировки здесь варьируются на уровне выше среднего, если сравнивать пари-матч с другими БК, то маржа окажется сравнительно невысокой, она варьируется от 4 до 6%, когда речь идёт о топовых состязаниях, и увеличивается до 8-9% на менее популярных играх.

Помимо стандартных исходов – фор, тоталов и ставок на победу конкретного игрока или команды, в росписях присутствуют комбинированные ставки. Также любой желающий может воспользоваться тотализатором в формате Лайв. Выбор событий здесь также предлагается обширный, а самые популярные встречи силами букмекера транслируются в прямом эфире.

Как пополнить депозит и вывести выигрыш

Дополнительным преимуществом является возможность использовать помимо национальной валюты – тенге – рубли, евро и доллар. Более десятка платежных систем предлагается беттором для проведения транзакций. Самыми востребованными среди них считаются банковские карты Виза и Мастеркард, а также электронные платежные системы, многие пользуются интернет-банкингом Халык Банк и многофункциональным сервисом в приложении Каспи.