|30 июля 2021
|Просмотров: 93
|
Украина погасит задолженность по невыплаченным пенсиям перед пенсионерами в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после реинтеграции оккупированных территорий. Только после этого власти смогут провести верификацию всех пенсионеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Интерфакс Украина" вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.
В частности, он отметил, что на сегодня ничего не будут делать с тем, что пенсионерам в ОРДЛО с 2014 года не выплатили около 80 млрд гривен. Резников подчеркнул, что пенсии выплачиваются только тем, у кого есть статус переселенца. Но не все из них могут переехать на подконтрольную территорию, поскольку для них нет жилья.
"Каждый месяц мы выплачиваем около 3 млрд гривен. И после реинтеграции этих территорий мы проведем верификацию всех пенсионеров, разработаем механизм реструктуризации этой задолженности и будем выплачивать", - добавил министр.
30 июля 2021
• Новые правила пересечения границы: эксперт объяснил, что же дает одна доза вакцины от коронавируса
• Стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО
• Штамм "Дельта" обнаружили в 132 странах мира, - ВОЗ
• Ювелирные украшения для женщин: какие они бывают и когда стоит дарить
26 июля 2021
• Корейский телеканал извинился, что на открытии Игр представил Украину Чернобылем, Италию пиццей и за другие изображения
• Ставки на спорт и другие события с Париматч
• Фасадное рекламное оформление: преимущества и популярные способы
• Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава
• Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу
• Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать
21 июля 2021
• Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня
• Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье
• Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу
• В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит
• Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025
• В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь
20 июля 2021
• В ВОЗ заявили, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии
• МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса
• В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія"
• Самые популярные кроссоверы из США
• Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн
• В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен
• Как правильно выбрать рабочие штаны с утеплением
• В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки
• Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020
16 июля 2021
• На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ
• Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке
• В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов
• Почему стоит заказать ремонт квартиры под ключ
• ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины
— 30 июля 2021 —
Введение одной дозы вакцины от COVID-19 помогает создать определенный иммунный ответ, однако менее мощный чем от двух доз. Об этом журналисту УНН рассказал украинский академик, директор института биохимии имени А. Палладина Сергей Комисаренко.
— 30 июля 2021 —
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован в 132 странах. Заболеваемость в большинстве регионах продолжает стремительно расти в течение последнего месяца.
— 30 июля 2021 —
Лучшие друзья девушек, а также зрелых женщин и бабушек - это действительно бриллианты, а точнее, разнообразные ювелирные украшения с драгоценными камнями и без них. Ознакомиться с их ассортиментом можно здесь.
— 26 июля 2021 —
Среди серьезных бетторов особой популярностью пользуется крупная букмекерская контора Париматч. Она является одним из безусловных лидеров на данном рынке благодаря предложению выгодных условий, привлекательных коэффициентов и развёрнутых линий.
Приветствую, гость! Вход
30 июля 2021
• Новые правила пересечения границы: эксперт объяснил, что же дает одна доза вакцины от коронавируса
• Стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО
• Штамм "Дельта" обнаружили в 132 странах мира, - ВОЗ
• Ювелирные украшения для женщин: какие они бывают и когда стоит дарить
26 июля 2021
• Корейский телеканал извинился, что на открытии Игр представил Украину Чернобылем, Италию пиццей и за другие изображения
• Ставки на спорт и другие события с Париматч
• Фасадное рекламное оформление: преимущества и популярные способы
• Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава
• Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу
• Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать
21 июля 2021
• Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня
• Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье
• Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу
• В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит
• Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025
• В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь
20 июля 2021
• В ВОЗ заявили, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии
• МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса
• В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія"
• Самые популярные кроссоверы из США
• Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн
• В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен
• Как правильно выбрать рабочие штаны с утеплением
• В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки
• Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020
16 июля 2021
• На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ
• Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке
• В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов
• Почему стоит заказать ремонт квартиры под ключ
• ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО»
Украина погасит задолженность по невыплаченным пенсиям перед пенсионерами в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после реинтеграции оккупированных территорий. Только после этого власти смогут провести верификацию всех пенсионеров.