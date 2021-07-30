 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО
30 июля 2021 Просмотров: 93 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Вице-премьер Алексей Резников.

Украина погасит задолженность по невыплаченным пенсиям перед пенсионерами в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после реинтеграции оккупированных территорий. Только после этого власти смогут провести верификацию всех пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Интерфакс Украина" вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

В частности, он отметил, что на сегодня ничего не будут делать с тем, что пенсионерам в ОРДЛО с 2014 года не выплатили около 80 млрд гривен. Резников подчеркнул, что пенсии выплачиваются только тем, у кого есть статус переселенца. Но не все из них могут переехать на подконтрольную территорию, поскольку для них нет жилья.

"Каждый месяц мы выплачиваем около 3 млрд гривен. И после реинтеграции этих территорий мы проведем верификацию всех пенсионеров, разработаем механизм реструктуризации этой задолженности и будем выплачивать", - добавил министр.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

30 июля 2021

Новые правила пересечения границы: эксперт объяснил, что же дает одна доза вакцины от коронавируса

Стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО

Штамм "Дельта" обнаружили в 132 странах мира, - ВОЗ

Ювелирные украшения для женщин: какие они бывают и когда стоит дарить

26 июля 2021

Корейский телеканал извинился, что на открытии Игр представил Украину Чернобылем, Италию пиццей и за другие изображения

Ставки на спорт и другие события с Париматч

Фасадное рекламное оформление: преимущества и популярные способы

Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава

Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу

Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать

21 июля 2021

Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня

Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье

Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу

Что такое SSL сертификат

В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит

Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь

20 июля 2021

В ВОЗ заявили, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии

МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса

В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія"

Самые популярные кроссоверы из США

Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн

В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен

Как правильно выбрать рабочие штаны с утеплением

В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки

Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020

16 июля 2021

На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ

Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке

В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов

Почему стоит заказать ремонт квартиры под ключ

ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины

Также в разделе

Новые правила пересечения границы: эксперт объяснил, что же дает одна доза вакцины от коронавируса

— 30 июля 2021 —

Введение одной дозы вакцины от COVID-19 помогает создать определенный иммунный ответ, однако менее мощный чем от двух доз. Об этом журналисту УНН рассказал украинский академик, директор института биохимии имени А. Палладина Сергей Комисаренко.

Читать далее ⇒

Штамм "Дельта" обнаружили в 132 странах мира, - ВОЗ

— 30 июля 2021 —

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован в 132 странах. Заболеваемость в большинстве регионах продолжает стремительно расти в течение последнего месяца.

Читать далее ⇒

Ювелирные украшения для женщин: какие они бывают и когда стоит дарить

— 30 июля 2021 —

Лучшие друзья девушек, а также зрелых женщин и бабушек - это действительно бриллианты, а точнее, разнообразные ювелирные украшения с драгоценными камнями и без них. Ознакомиться с их ассортиментом можно здесь.

Читать далее ⇒

Ставки на спорт и другие события с Париматч

— 26 июля 2021 —

Среди серьезных бетторов особой популярностью пользуется крупная букмекерская контора Париматч. Она является одним из безусловных лидеров на данном рынке благодаря предложению выгодных условий, привлекательных коэффициентов и развёрнутых линий. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО»

Украина погасит задолженность по невыплаченным пенсиям перед пенсионерами в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после реинтеграции оккупированных территорий. Только после этого власти смогут провести верификацию всех пенсионеров.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу

Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Корейский телеканал извинился, что на открытии Игр представил Украину Чернобылем, Италию пиццей и за другие изображения

Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

30 июля 2021

Новые правила пересечения границы: эксперт объяснил, что же дает одна доза вакцины от коронавируса

Стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО

Штамм "Дельта" обнаружили в 132 странах мира, - ВОЗ

Ювелирные украшения для женщин: какие они бывают и когда стоит дарить

26 июля 2021

Корейский телеканал извинился, что на открытии Игр представил Украину Чернобылем, Италию пиццей и за другие изображения

Ставки на спорт и другие события с Париматч

Фасадное рекламное оформление: преимущества и популярные способы

Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава

Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу

Сразу три страны ЕС открылись для украинцев: куда можно поехать

21 июля 2021

Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня

Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье

Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу

Что такое SSL сертификат

В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит

Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь

20 июля 2021

В ВОЗ заявили, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии

МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса

В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія"

Самые популярные кроссоверы из США

Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн

В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен

Как правильно выбрать рабочие штаны с утеплением

В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки

Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020

16 июля 2021

На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ

Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке

В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов

Почему стоит заказать ремонт квартиры под ключ

ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top