Как помыть окна без разводов: 5 способов

Полосы на окнах снаружи возникают при попадании дождевых потоков, прилипании грязи и пуха, оседании маслянистой пыли от выхлопов автомобилей. Изнутри также появляются загрязнения, вызванные поливом цветов на подоконнике, следов детских рук, лап домашних питомцев.

Мытьё окон предпочтительнее делать в пасмурный день, при температуре воздуха выше 0˚С. Солнечные лучи, попадающие на светопроницаемые конструкции, мгновенно высушивают моющее средство ещё до того, как удаётся его распределить по поверхности стекла. И когда начинаешь тереть с усилием, мгновенно возникают разводы.

Как осуществляется мойка окон в Киеве на фасадах торговых и офисных зданий? Ведь стёкла сияют чистотой и настолько прозрачны, что хорошо видно внутреннее содержимое объекта.

Пять способов мытья окон без разводов

Приготовьте заранее несколько салфеток из микрофибры, чтоб использовать их для разных задач: нанесения средства, промывания поверхности водой, окончательного высушивания окон.

Начинается работа с рам. Если сразу приняться за стёкла, то затем придётся долго оттирать места соприкосновения разных материалов. Мыть нужно по одной створке, чтобы не пришлось наносить средство дважды в результате быстрого высыхания.

1. Телескопические швабры. Они удобны меняющейся длиной. Это позволяет без опасности для жизни добираться до удалённых участков окон. Жёсткая, несгибающаяся резинка хорошо захватывает мокрый слой, который продвигается сверху вниз, осуществляя чистку окон.

2. Магнитные щётки в последние годы стали активными помощниками для хозяек. Они охватывают стекло с обеих сторон, чем ускоряют рабочий процесс. Плотное примыкание исключает падение устройства, а последовательное перемещение элементов способствует вымыванию стёкол начисто.

3. Оконные роботы – наиболее современное техническое средство наших дней. Бывают одностороннего и двустороннего действия. Электронный интеллект позволяет им передвигаться по всей поверхности окна, последовательно выполняя запрограммированный перечень действий.

4. Ручное мытьё. Основная задача – сильно намылить поверхность и промыть её с достаточным количеством воды (несколько раз). Используется магазинная бытовая химия для стёкол, которая продаётся в любом маркете или ДЦ.

Приоритет в использовании домашних средств – бюджетность и экологичность. Сок лимона, крахмал, нашатырь, уксус также помогают в мытье стёкол без разводов. Они наносятся через распылитель и легко растираются по вертикальной плоскости. Собственноручно приготовленные составы с содержанием глицерина создадут на поверхности стёкол микроскопическую плёнку, отталкивающую пылинки, пух и мелкие листья.

5. Вызов специалистов. Удобен, если у клиента отсутствует время, имеется боязнь высоты или есть другие причины, препятствующие выполнению оконного мытья. Клинеры, моющие окна на высоте, работают со страховочным такелажем и имеют удостоверение альпиниста.