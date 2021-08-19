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Бездумная исполнительность

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским
19 августа 2021 Просмотров: 82 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Европейский союз (ЕС) официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответсвуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

COVID-сертификат - это документ в "Дії", который будет подтверждать ваш статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским»

Европейский союз (ЕС) официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответсвуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия.

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