|19 августа 2021
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Европейский союз (ЕС) официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответсвуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
COVID-сертификат - это документ в "Дії", который будет подтверждать ваш статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.
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• В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина
• В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов
2 августа 2021
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• Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев
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Комментарии к статье «ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским»
Европейский союз (ЕС) официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответсвуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия.