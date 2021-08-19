Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний

В Украине уже намолочено более 29 млн тонн пшеницы, что на 4 млн тонн больше, чем в прошлом году в целом. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства.

"В этом году мы можем выйти на рекордные показатели урожайности по сравнению с прошлыми годами. Уже намолочено более 29 млн тонн пшеницы. Соответствующие цифры свидетельствуют, что, еще не закончив сезон, мы уже получили на 4 млн тонн больше, чем в прошлом году в целом", - рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что за прошлый год было намолочено 25 млн тонн пшеницы.