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Бездумная исполнительность

Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний
19 августа 2021 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине уже намолочено более 29 млн тонн пшеницы, что на 4 млн тонн больше, чем в прошлом году в целом. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства.

"В этом году мы можем выйти на рекордные показатели урожайности по сравнению с прошлыми годами. Уже намолочено более 29 млн тонн пшеницы. Соответствующие цифры свидетельствуют, что, еще не закончив сезон, мы уже получили на 4 млн тонн больше, чем в прошлом году в целом", - рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил, что за прошлый год было намолочено 25 млн тонн пшеницы.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний»

В Украине уже намолочено более 29 млн тонн пшеницы, что на 4 млн тонн больше, чем в прошлом году в целом. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства.

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