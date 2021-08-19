 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей
19 августа 2021 Просмотров: 78 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет министров на заседании в среду утвердил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.

Цель проекта - формирование нового инвестиционного привлекательного региона с развитой инфраструктурой и обновленной материально-технической базой, что станет неотъемлемой предпосылкой для постепенной реинтеграции временно-оккупированных территорий в единое конституционное пространство Украины.

Докладчиком по этому вопросу выступил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Этот документ является продолжением презентации стратегического видения нашего с вами правительства. Фактически это первый стратегический документ, который раскрывает на конкретном объекте идеи, заложенные в Национальную экономическую стратегию на период до 2030 года. К разработке Стратегии были привлечены все заинтересованные стороны - общества, бизнес, органы местной власти и самоуправления, научные учреждения, более двадцати центральных органов исполнительной власти, а также международные партнеры. Мы провели обсуждение непосредственно в Донецкой и Луганской областях при участии всех общин, находящихся на линии соприкосновения. Получилось около 350 страниц текста и расчетов", - сказал во время выступления Алексей Резников.

Вице-премьер подчеркнул, что Донецкая и Луганская область подверглись катастрофическим разрушениям в результате вооруженной агрессии со стороны РФ, потеряны экономические цепи, нарушена логистика, возникли новые угрозы.

"Ситуацию можно исправить только комплексными экстраординарными мерами. Моделируя эти меры, мы опирались на ожидания общества и бизнеса. И воспринимать территории вдоль линии соприкосновения стоит как территории нового развития и новых возможностей, а не как территории кризиса", - подчеркнул вице-премьер.

"С учетом ... ожиданий мы предлагаем достаточно амбициозную Стратегию преобразований. Мы предлагаем качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны. Сначала речь идет о подконтрольных правительству территориях. Но после деоккупации мероприятия Стратегии могут масштабироваться и на другие районы Донецкой и Луганской областей. Достичь этой цели мы предлагаем путем обеспечения благоприятных условий для инвесторов, которые создадут рабочие места и наполнят бюджеты, чтобы вдоль линии соприкосновения создать "пояс успешности", - добавил Резников.

Детали

Для привлечения инвесторов в Стратегии предлагается применить модель территории приоритетного развития, предусматривающую:

  • налоговые, регуляторные, финансовые стимулы, в том числе - страхование военно-политических рисков;
  • развитие реального сектора экономики, индустриализацию и инновации;
  • развитие критической инфраструктуры и логистики;
  • развитие регионального рынка труда;
  • налаживание коммуникаций.

Если говорить о стратегической инфраструктуре, можно выделить следующие проекты:

  • строительство железнодорожной ветки в Луганской области;
  • модернизация и электрификация железной дороги на Мариупольском направлении;
  • восстановление пассажирских и грузовых авиаперевозок;
  • развитие сети дорог в Луганской области;
  • строительство современной трассы Старобельск-Краматорск-Мариуполь;
  • безопасный доступ к качественной питьевой воде на территории двух областей.

Дополнение

Ранее в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий подготовили концепцию создания "Территорий приоритетного развития" вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Херсонской области, которая граничит с временно оккупированной Автономной Республикой Крым. 15 декабря 2020 года документ перешел на согласование на правительственный
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

19 августа 2021

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей

Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний

Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах

Обзор лучших стиральных машинок

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским

18 августа 2021

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

Листовой поролон для производства мебели

Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой

Как написать контрольную качественно и с первого раза? Основные правила

Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу

В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки

Какими бывают виниры на зубы?

Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

7 августа 2021

В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали

С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами

Как помыть окна без разводов: 5 способов

Языковой экзамен для госслужащих станет короче, но сложнее: что известно

MD-Fashion — удобный шопинг онлайн

Series 6 или Watch SE: какие Apple Watch выбрать в 2021 году?

Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов

Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов

3 августа 2021

В Минобразования назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина

В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов

2 августа 2021

Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото

Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев

Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

Импульс - частная клиника в Киеве

Также в разделе

Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний

— 19 августа 2021 —

В Украине уже намолочено более 29 млн тонн пшеницы, что на 4 млн тонн больше, чем в прошлом году в целом. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства.

Читать далее ⇒

Обзор лучших стиральных машинок

— 19 августа 2021 —

Без стиральной машинки не обходится, пожалуй, ни одна современная семья. Такой бытовой прибор экономит массу времени домохозяйкам, прекрасно отстирывает даже сильные пятна и подбирает оптимальные условия ухода за изделиями (температурный режим, бережная стирка, минимальное количество оборотов при отжиме).

Читать далее ⇒

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским

— 19 августа 2021 —

Европейский союз (ЕС) официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответсвуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия.

Читать далее ⇒

Листовой поролон для производства мебели

— 18 августа 2021 —

Листовой поролон – это композиционный материал, который состоит из нескольких слоев: вспененный полиуретан, бумага и полиэтиленовая пленка. На сайте https://acat.com.ua/ru/blog/lystovoj-penopolyuretan/ можно ознакомиться с особенностями материала. Компания АСАТ предлагает огромный ассортимент качественного поролона.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей»

Кабинет министров на заседании в среду утвердил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

19 августа 2021

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей

Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний

Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах

Обзор лучших стиральных машинок

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским

18 августа 2021

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

Листовой поролон для производства мебели

Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой

Как написать контрольную качественно и с первого раза? Основные правила

Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу

В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки

Какими бывают виниры на зубы?

Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

7 августа 2021

В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали

С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами

Как помыть окна без разводов: 5 способов

Языковой экзамен для госслужащих станет короче, но сложнее: что известно

MD-Fashion — удобный шопинг онлайн

Series 6 или Watch SE: какие Apple Watch выбрать в 2021 году?

Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов

Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов

3 августа 2021

В Минобразования назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина

В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов

2 августа 2021

Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото

Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев

Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android

Импульс - частная клиника в Киеве

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top