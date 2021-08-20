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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинцы смогут ехать в ЕС с COVID-сертификатом после обновления приложения "Дія"
20 августа 2021 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинцы смогут путешествовать в страны Европейского Союза после того, как в приложениях Play Маркет и App Store появится обновленная версия украинского электронного сервиса государственных услуг "Дія", где устанавливается COVID-сертификат. Об этом во время брифинга заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня уже в 10:00 мы присоединились к Европейскому Союзу технически, после того, как было опубликовано решение. Теперь мы сможем принимать граждан европейских стран, проверять на границе действительность европейских документов. И после того, как Play Маркет и App Store обновят новую версию "Дія" после присоединения, украинцы смогут установить "Дію", сгенерировать ковидний сертификат и путешествовать в европейские страны", - заявил Федоров.

Федоров отметил, что при планировании путешествия очень важно учитывать то, что сейчас приложение обновляется, и его обновление может занять от нескольких часов до нескольких дней.

"Поэтому очень важно при планировании путешествия опираться на информацию Министерства иностранных дел, на информацию Министерства здравоохранения, потому что есть технические вещи. Обновление может занять несколько часов или несколько дней. И информация обновляется, новые версии появляются. Поэтому, нужно еще несколько дней для того, чтобы все украинцы получили обновленную версию, это зависит от Google и Apple", - добавил министр.

В Официальном журнале Европейского Союза опубликовано решение Еврокомиссии о признании украинских COVID-сертификатов в приложении "Дія". Отныне COVID-сертификаты, выданные в Украине, будут приниматься в ЕС на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза.
По материалам: УНН

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Украинцы смогут путешествовать в страны Европейского Союза после того, как в приложениях Play Маркет и App Store появится обновленная версия украинского электронного сервиса государственных услуг "Дія", где устанавливается COVID-сертификат. Об этом во время брифинга заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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