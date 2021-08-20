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Бездумная исполнительность

Стоит ли ждать iPhone 13, или лучше взять iPhone 12 Pro

Татьяна Ковалева
20 августа 2021 Просмотров: 62  

До анонса iPhone 13 остается совсем немного времени – если Apple не нарушит традицию, то презентация состоится в сентябре 2021 года. И у многих людей на почве этого возникает вопрос – а стоит ли сейчас покупать смартфон Apple 12 Pro, или лучше уже подождать новинку? Мы изучили слухи и сливы относительно того, какие изменения нас ждут в iPhone 13 Pro, так что попытаемся сформировать какую-то общую картину.

Чего ждать от iPhone 13

Если верить инсайдам, новинка получит такие улучшения:

  • Дисплей Super Retina XDR на базе технологии OLED. Разрешение пока неизвестно, но, скорее всего, плотность пикселей останется плюс-минус на прежнем уровне, около 460 ppi.
  • Процессор – это будет чип нового поколения Apple A15 Bionic, который, судя по всему, прибавит около 40-50% по производительности относительно своего предшественника. Возможно, нейронный сопроцессор Neural Engine прибавит в количестве ядер, но на этот счет точных данных нет.
  • Объем оперативной памяти, вероятно, останется прежним для iPhone 13 Pro и будет составлять 6 ГБ.
  • Новая матричная стабилизация камеры – ранее эта технология была реализована в iPhone 12 Pro Max, и теперь она перекочует в младшие модели. Если вы любите часто и много снимать видеороликов, это улучшение будет ощутимым аргументом в пользу ожидания.
  • Экран с частотой обновления 90 Гц и, возможно, выше. В том, что будет 90 Гц, сомневаться не приходится, так как над Apple уже открыто насмехаются по поводу 60-герцовых дисплеев.

Какой-то большой революции не предвидится в этом поколении, поэтому целенаправленно ждать новинку и переплачивать за неё на старте продаж большого смысла нет. Если вам прямо сейчас нужен хороший топовый смартфон, можно смело покупать iPhone 12 Pro – вы получите устройство, которое полностью соответствует всем актуальным требованиям и напичкано передовыми технологиями.

У iPhone 12 Pro шикарные фото- и видеовозможности, отличные показатели автономности, а также заоблачный уровень производительности благодаря топовому процессору Apple A14 Bionic. В преддверии скорого анонса флагман непременно сбавит в стоимости, так что вы легко сможете обновить смартфон и при этом еще и сэкономить.

Целенаправленно ждать iPhone 13 Pro есть смысл только в том случае, если вы преданный фанат компании и хотите под конец 2021 года получить всё самое лучшее и современное. Сентябрьская презентация состоится очень скоро, так что держите руку на пульсе.

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